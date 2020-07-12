全台10縣市亮橙、黃高溫警示　午後山區需注意雷陣雨

▲氣象局今（12）針對台北市、新北市，新竹縣、彰化縣、南投縣等12縣市發出橙色、黃色燈號的高溫警示。（圖／翻攝自氣象局官網）

中央氣象局指出，今（12）日各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約34至36度。同時，氣象局也針對台北市、新北市，新竹縣、彰化縣、南投縣等10縣市發出橙色燈號高溫警示，另對嘉義市、宜蘭縣發出黃色燈號高溫警示，建議上述地區民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。氣象局表示，今日太平洋高壓偏強，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約34至36度，其中在大台北盆地、花蓮縱谷、宜蘭、台東及西半部內陸近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬措施並多補充水分。在高溫警示方面，氣象局指出，今日白天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義市地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。至於雨勢部分，氣象局提醒，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區及部份近山區平地則會有短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，午後在山區活動請多加注意；此外，金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請多留意。另據環保署空氣品質預報資訊，12日環境風場為西南風，各地擴散條件佳，空氣品質普遍良好；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，午後北部局部地區短時間可能達普通等級。