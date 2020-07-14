3個月大男嬰染日本腦炎　醫曝：新手爸媽一招防護

疾病管制署最新公布，國內新增4例日本腦炎確定病例，其中年紀最小的是彰化縣大村鄉3個多月男嬰，這名男嬰在六月底開始發高燒、食慾差，還有哭鬧的狀況，就診後醫師建議轉診大醫院，到大醫院後收治住院，隔天就出現抽搐狀況，沒多久就轉加護病房，確診日本腦炎。這名男嬰僅三個月大，距離施打日本腦炎第一劑疫苗還很久（第一劑施打年齡是在15個月），防疫醫師林詠青表示，小朋友跟老年人出現臨床症狀機會比較大，但到需要住院的狀況通常已經很嚴重，致死率有2到3成，痊癒後也還有3到5成會有後遺症，嬰幼兒也可能會影響智力發展等，提醒家長還是要注意嬰幼兒的病媒蚊防護措施，兩個月的嬰兒可以使用含有敵避(DEET)成分的防蚊液，但建議濃度不超過30％。另外三例分別是台中市潭子區50多歲男性(於南投縣南投市租屋)、新北市三重區60多歲男性、桃園市八德區40多歲男性，且3人發病日分別為6月24日(台中市潭子區)及6月30日(新北市三重區、桃園市八德區)，分別有發燒、頭痛、步態不穩、意識不清、抽搐等症狀，經就醫通報後確診。目前除台中市個案已出院外，其餘3人仍在住院治療。疾管署表示，4名確診個案中，台中市個案主要於南投市租屋處及工作地活動，其租屋處附近有水稻田及鴿舍，研判於租屋處周邊感染的可能性較高；桃園市、彰化縣個案住家周邊分別有鴿舍、養豬場或禽畜場，研判2人於住家附近感染的可能性較高；而新北市個案住家周邊有鴿舍，惟其潛伏期間曾至屏東縣長治鄉探訪友人及旅遊，友人住家周邊有豬舍，感染源待進一步釐清。衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。疾管署監測資料顯示，國內今(2020)年迄今共13例確診病例，個案居住地分別為桃園市3例、彰化縣、高雄市及屏東縣各2例、新北市、台中市、嘉義縣及台南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期病例數分別為15、19、33及14例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險。疾管署指出，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。