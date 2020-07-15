屏東首次「曬大佛」大典　佛陀護持為台灣祈福

▲金剛上師堪布曲尼敦多仁波切帶領僧眾依佛教儀軌進行法事。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會）

今年於屏東首次舉辦的曬大佛儀式，由屏東縣府民政處楊副處長及宗教禮俗科黃科長代表出席，立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、議員許展維、吳亮慶、長治鄉長古佳川等產官學界等40多位嘉賓到場觀禮。立委莊瑞雄與鍾佳濱都是首度參與盛事，紛紛表示於大佛開光之時，現場陽光普照、法喜充滿，以及祈福金剛舞的莊嚴殊勝，與現場及線上觀看直播的全球大眾一同祈求社稷安和，災難平息。

▲（左起）屏東縣府宗教禮俗科黃科長、議員許展維、立委莊瑞雄、社團法人中華蓮花雨顯密佛學會榮譽理事長雨揚老師、立委鍾佳濱、屏東縣府民政處楊副處長、社團法人中華蓮花雨顯密佛學會理事長李堅偉先生。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會）

▲見即解脫的金剛舞。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會）

此外，儀式現場更精心準備以「長治久安、榮華富貴」作為祝福的屏東在地水果果乾、老店阿桃姨蓮藕茶、阿西冰店雪酪冰，以及春一枝水果冰棒等清涼冰飲，結合宗教文化與在地特產推廣，會場特別以四種花材藏柏（吉祥）、迎客豆（迎福）、萬代蘭（堅韌），以及九重葛（屏東縣花，代表熱情）為主元素進行花藝創作，細節處可看見主辦單位深耕屏東長治的用心與決心，預計在今年9月底動工興建全台最大蓮師殿，期望有助屏東佛教文化與觀光發展整合。

▲主辦單位精心準備屏東在地以自然農法種植的特產水果果乾，以「長治久安、榮華富貴」作為祝福。（圖／中華蓮花雨顯密佛學會）

活動發起人雨揚老師於多年前接觸藏傳佛教後，發願為往生父親超渡，陸續於2007年起舉辦普渡法會、修建陽明山蓮花雨度母殿，2012年於中正紀念堂首度舉辦大藏經普渡大法會，2018、2019年更擴大於台北市花博公園舉辦，同時展出西藏宗教文化內容與生活，累計吸引數十萬人朝聖，至今已邁入第九年的大藏經普渡大法會，儼然已成台灣宗教界盛事。

屏東長治蓮花雨曬大佛即日起至8月30日開放民眾免費參觀，8月27至30日將於新北市龍山寺板橋文化廣場舉辦大藏經普渡法會，以「北誦經・南曬佛」南北串聯，藉由法會誦經功德及諸佛菩薩護持，祈願疫情早日退去，風調雨順，國泰民安。

今年以來，全球陸續爆發新冠肺炎疫情，不僅帶走許多寶貴生命，更嚴重衝擊經濟與民眾生計，雖說台灣現階段防疫有成，但仍需慎防疫情再襲，近日雨揚老師發起「大藏經普渡大法會」首次在屏東舉行「曬大佛」祈福，並特地自西藏迎請最古老德格印經院傳承三百年木雕版印製的全套大藏經，恭請僧眾在北部持誦，以「北誦經・南曬佛」南北法會串聯，祈請佛陀加持，護佑台灣。「曬大佛」由堪布曲尼敦多仁波切帶領僧眾依佛教儀軌進行，在莊嚴誦經聲中，揭開釋迦牟尼佛唐卡（西藏傳統佛畫形式）上的布幔，當陽光照射佛像時就好像佛陀示現放光，法相莊嚴勝妙，與會各眾恭敬禮拜，祈請佛陀護佑加持，消災祛厄。大佛唐卡如同行於世間的佛，千百年來，信眾深信若能親見殊勝難得的曬大佛，就能獲得加持，消彌惡業、平安順利。

南曬佛

時間｜2020年7月11日至8月30日

地點｜長治蓮花雨(屏東縣長治鄉榮華村006鄰信義三巷12之1號)

北誦經

時間｜2020年8月27至8月30日（因肺炎疫情之故，現場恕不開放一般民眾入場，屆時請收看線上直播，http://www.cthbc.org/）

