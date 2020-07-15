屏東首次「曬大佛」大典　佛陀護持為台灣祈福

「曬大佛」由堪布曲尼敦多仁波切帶領僧眾依佛教儀軌進行，在莊嚴誦經聲中，揭開釋迦牟尼佛唐卡（西藏傳統佛畫形式）上的布幔，當陽光照射佛像時就好像佛陀示現放光，法相莊嚴勝妙，與會各眾恭敬禮拜，祈請佛陀護佑加持，消災祛厄。大佛唐卡如同行於世間的佛，千百年來，信眾深信若能親見殊勝難得的曬大佛，就能獲得加持，消彌惡業、平安順利。
今年於屏東首次舉辦的曬大佛儀式，由屏東縣府民政處楊副處長及宗教禮俗科黃科長代表出席，立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、議員許展維、吳亮慶、長治鄉長古佳川等產官學界等40多位嘉賓到場觀禮。立委莊瑞雄與鍾佳濱都是首度參與盛事，紛紛表示於大佛開光之時，現場陽光普照、法喜充滿，以及祈福金剛舞的莊嚴殊勝，與現場及線上觀看直播的全球大眾一同祈求社稷安和，災難平息。
此外，儀式現場更精心準備以「長治久安、榮華富貴」作為祝福的屏東在地水果果乾、老店阿桃姨蓮藕茶、阿西冰店雪酪冰，以及春一枝水果冰棒等清涼冰飲，結合宗教文化與在地特產推廣，會場特別以四種花材藏柏（吉祥）、迎客豆（迎福）、萬代蘭（堅韌），以及九重葛（屏東縣花，代表熱情）為主元素進行花藝創作，細節處可看見主辦單位深耕屏東長治的用心與決心，預計在今年9月底動工興建全台最大蓮師殿，期望有助屏東佛教文化與觀光發展整合。
活動發起人雨揚老師於多年前接觸藏傳佛教後，發願為往生父親超渡，陸續於2007年起舉辦普渡法會、修建陽明山蓮花雨度母殿，2012年於中正紀念堂首度舉辦大藏經普渡大法會，2018、2019年更擴大於台北市花博公園舉辦，同時展出西藏宗教文化內容與生活，累計吸引數十萬人朝聖，至今已邁入第九年的大藏經普渡大法會，儼然已成台灣宗教界盛事。
屏東長治蓮花雨曬大佛即日起至8月30日開放民眾免費參觀，8月27至30日將於新北市龍山寺板橋文化廣場舉辦大藏經普渡法會，以「北誦經・南曬佛」南北串聯，藉由法會誦經功德及諸佛菩薩護持，祈願疫情早日退去，風調雨順，國泰民安。
南曬佛
時間｜2020年7月11日至8月30日
地點｜長治蓮花雨(屏東縣長治鄉榮華村006鄰信義三巷12之1號)
北誦經
時間｜2020年8月27至8月30日（因肺炎疫情之故，現場恕不開放一般民眾入場，屆時請收看線上直播，http://www.cthbc.org/）