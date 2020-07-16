非24小時！三倍券超商領取時間限9至22點　「原因」超暖

行政院推出的振興三倍券昨（ 15 ）日正式上路，民眾可至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。

不過，國民黨昨天下午召開記者會，質疑「三倍券為何不能如同口罩一樣，在超商 24 小時領取？」對此，經濟部表示，三倍券超商領取時間限「 9 至 22 點」，並透露其中原因，其實是為了保護大夜班的安全。

國民黨文傳會主委王育敏指出，振興三倍券的領取時間只開放早上 9 點到晚上 10 點，他不解「為何口罩可以 24 小時領取，三倍券卻不能？」並認為要分散人潮，又不運用超商 24 小時這點優勢，讓人無法理解。

▲ 三倍券為何無法在超商 24 小時領取？ 經濟部表示， 這樣的安排是基於「安全」考量，避免同一門市留存過多三倍券。 （圖／翻攝自經濟部臉書）

而三倍券到底為何無法在超商 24 小時領取？經濟部在臉書解答，「基於安全考量，部分預訂破千份三倍券的熱點門市，除加強警力巡邏，每日將會只配適量三倍券到店，而當天份數領完，各門市隔天就會立刻補貨，不用擔心，一定都領得到。」

經濟部也坦言，這樣的安排是「安全」考量，避免同一門市留存過多三倍券，並提醒民眾，若想節省時間，不用急著在前三天、人最多的時候去領券。此外，

行政院發言人丁怡銘強調，三倍券之所以無法比照口罩，開放超商 24 小時領取，主要是考量了「大夜班店員的安全」。（編輯：許苡晴）