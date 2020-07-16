各部會振興經濟補助方案　近六成民眾不了解

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於7月9日到7月15日，針對政府推出一系列為振興經濟的各項振興措施、補助券方案了解度進行調查，吸引2967人次參與，有近六成民眾不了解政府有推出多部會的振興措施，也有近六成民眾覺得這些振興補助券，對振興經濟沒有幫助。後疫情時代，政府為振興國內經濟、協助產業發展，推出包括三倍券、安心國旅方案、文化部的藝FUN券、農委會的農遊券、體育署的動滋券、客委會的浪漫客庄旅遊券等振興措施，不過，卻有近六成（59.68%）民眾不知道有這一系列振興補助措施，知道的民眾僅有35.89%。至於這些振興措施，有近半數（49.37%）的民眾會去使用「三倍券」，21.97%會使用安心國旅方案，而文化部的藝FUN券有8.31%、農委會的農遊券8.94%、體育署的動滋券及客委會的浪漫客庄旅遊券分別為5.56%與5.85%。不過，這些振興措施與補助券的方案，過半數（58.33％）的民眾都認為對振興經濟沒有幫助；僅有31.45%民眾覺得有幫助。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2967人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。