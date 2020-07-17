快訊／又2人中標新冠肺炎！都是從菲律賓回台

連兩日傳來壞消息！中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內截至目前累計79,256例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,296例排除)，其中454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。
指揮中心表示，案453於去(2019)年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地之同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。
指揮中心指出，案454今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心監測資料顯示，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。美國近期陸續放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，現與中南美洲均為疫情流行最嚴峻的地區。鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰；其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。