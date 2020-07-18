夯玩國旅／「鐵+酒」比高鐵票便宜　台南網美旅店3千有找

▲高鐵推出買一送千方案，全台共有 18 家飯店配合。（圖／記者陳致宇攝）

▲台糖長榮酒店鄰近台南高鐵站，配合該方案幫助飯店住房率提升約 1 成左右。（圖／記者陳致宇攝）

▲以文青工業風為設計理念的友愛街旅館，受到不少年輕人及背包客喜愛。（圖／記者陳致宇攝）

▲為提倡環保，房間內的不提供礦全水，改用玻璃瓶裝的氣泡水取代。（圖／記者陳致宇攝）

▲ 3 樓公共空間除了有大坪數交誼廳外，開方式廚房也可能旅客大展廚藝，用美食與特地旅客交流。（圖／記者陳致宇攝）

▲和逸飯店台南西門館設計與卡通頻道合作，相當受到家庭客歡迎。（圖／記者陳致宇攝）

▲戶外小火車、電動車、室內球池等設施也是不少大小朋友的最愛，入住的旅客都可以免費體驗。（圖／記者陳致宇攝）

國旅人潮大爆發，為搶攻接下來的暑假商機，飯店業者除了有優惠促銷外，搭配交通工具推出「鐵+酒」自由行優惠，成功讓住房率提升至少 1 成，若以台南為例，台北來回高鐵票搭配 1 晚飯店住宿，最低價 2,450 元起，兩天一夜行程比單買高鐵來回票還便宜，成功帶動買氣。高鐵公司營業處旅遊事業部副理姚尚榮表示，近期推出買一送千方案，全台共有 18 家飯店配合，旅客於 6 至 8 月間出發還可獲得 1 張千元抵用券，可於指定行程使用。若以台南為例，台北來回高鐵票搭配 1 晚飯店住宿，最低價 2,450 元起，比單買高鐵來回票還便宜。配合方案的台糖長榮酒店表示，該方案幫助飯店住房率提升約 1 成左右，館內暑假推出「想見你~時空約會」企畫，將大廳仿製舊戲院氛圍，了解 70 年來全美戲院時代演進，還有 DIY 課程，可以學習全國唯一僅存的手繪電影看板格放法工藝。以文青工業風為設計理念的友愛街旅館，受到不少年輕人及背包客喜愛， 1 樓為 24 小時營業的飲食文化選書店，房型則有一般客房及背包客房，為提倡環保，房間內的不提供礦全水，改用玻璃瓶裝的氣泡水取代，鼓勵旅客可以重複使用； 3 樓公共空間除了有大坪數交誼廳外，開方式廚房也可能旅客大展廚藝，用美食與特地旅客交流。和逸飯店台南西門館則是相當受到家庭客歡迎，館內設計與卡通頻道合作，包含探險活寶、飛天小女警和熊熊遇見你，每個角落都能看到喜愛的卡通人物身影，戶外小火車、電動車、室內球池等設施也是不少大小朋友的最愛，入住的旅客都可以免費體驗，