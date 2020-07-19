旅平險不夠　海邊水上活動理賠易有爭議　專家建議這樣保

夏日炎炎又逢暑假，民眾一窩蜂衝向海邊進行水上消暑活動，尤其是熱門浮潛聖地，如東北角龍洞、外木山及小琉球等更是滿滿的人潮，但也因海域風險變化難測，意外事故也頻傳。專家提醒海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，而且還有發生「特定事故」的風險，建議出發玩水前可投保「海域活動綜合保險」，以確保有充足的保障。一般民眾在從事海域遊憩活動，如衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等潛藏高度風險，如欲以「旅行平安險」保障海域活動期間所造成的意外傷害，可能會因風險過高而被保險公司拒絕於門外，即便保險公司同意承保，但因這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，究竟是外來突發之「意外事故」所造成，或是歸屬「疾病」因素，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。為減少這類糾紛，目前包括富邦產險、國泰產險、兆豐產險等推出「海域活動綜合保險」保障海域活動期間所發生的危險，保障範圍涵蓋「意外事故」及「特定事故」所導致的死亡、失能、醫療費用及因前述事故發生時須進行搜尋、救護、遺體移送所衍生的緊急救援費用，其中「特定事故」就是指旅平險不保障的破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，保障範圍比旅平險更加廣泛。舉例而言，民眾如欲參加拖曳傘、香蕉船、獨木舟等水上活動，遊玩一天只需不到170元的保費，就能購得國泰產險海域安心型保險，包含200萬元的死亡及失能保險、20萬元的醫療費用，與最多50萬元的緊急救援費用，提供水上遊憩適足的保障。由於暑假是旅遊旺季，產險業者提醒民眾依旅遊性質選擇適合的保險，如單純國內出遊可買一般旅平險，若是租車出遊可以投保旅平險時加購租車保險，但如果有安排到海邊遊玩的行程，常見的海域活動包含衝浪、潛水、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船等不勝枚舉，民眾從事任何海域活動都存在著風險，除應注意自身身體狀態、關注海象資訊，建議可投保「海域活動綜合保險」。產險業者強調「海域活動綜合保險」除增加從事海邊特定活動的保障外，海邊常見的溺水、失溫、熱衰竭、中暑或潛水夫病等意外特殊情況也都在保障範圍內，甚至海邊戲水意外常有額外的搜救或救護費用，也是一般旅平險未包含的理賠項目，可以降低不幸意外造成的衝擊及遺憾。