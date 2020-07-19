快訊／40多歲男自香港返台探親　入境採檢確診新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案455），為40多歲男性，在今（2020）年7月17日獨自從香港返國探親。
指揮中心發言人莊人祥表示，個案因工作長期居住香港（前次自台灣出境時間為今年4月），7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，未就醫，17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。
莊人祥說，衛生單位已掌握接觸者共10人，其中2人為個案當地同住之家庭接觸者，未入境台灣，8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。針對2名家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（HR National Focal Point）通知香港。
指揮中心統計，國內截至目前累計79,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含78,568例排除），其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。