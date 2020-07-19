確診個案趴趴走？指揮中心出面闢謠：轉發不實訊息將觸法

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確診個案（案455），不過外傳該名40多歲男性在返台後，沒有依照規定進行居家檢疫，甚至還在桃園機場航廈逗留、美食街用餐；對此，指揮中心澄清表示，該消息為假訊息、請勿轉傳，違者最重處3年以下有期徒刑或新台幣300萬元以下罰金。
根據通訊軟體上流傳訊息指稱「案455自香港返台未居家檢疫」甚至還在桃園機場趴趴走等訊息，引發民眾轉傳，指揮中心表示，該不實訊息，已依法移送警方偵辦。
指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案長期在香港工作，此次回台是為了探視親人，他在17日入境時主動向檢疫人員報告有不舒服症狀，當天就安排採檢並後送檢疫所隔離，在機場停留不到一個小時就後送到檢疫所，網上流傳訊息非屬實。
指揮中心重申，疫情或防治措施等資訊應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明的疫情訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最重處3年以下有期徒刑或新台幣300萬元以下罰金。
指揮中心提醒，民眾若需要查證，可至疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎專區官網、TFC 台灣事實查核中心，或加入Cofacts 真的假的LINE id搜尋@cofacts以及LINE官方訊息查證。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。