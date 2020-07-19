體育署「動滋券」加碼振興　20日凌晨起採單雙號分流登記

▲體育署動滋券20日凌晨0時起開放登記，依身分證字號末碼分流。（圖／翻攝自教育部臉書）

教育部體育署為鼓勵民眾多多在後疫情階段出門參與體育賽事或活動，宣布加碼發行400萬份500元的「動滋券」，民眾可在20日凌晨0時起於「動滋網」依身分證末碼字號登記，28日下午3時30分抽籤，8月1日即可開始使用。繼三倍券、農遊券、藝FUN券後，由體育署加碼提撥運動發展基金新台幣20億元，推出限量400萬份的500元「動滋券」，將在明（20）日凌晨0時起至26日開放本國國民與持有居留證的非本國籍配偶在「動滋網」登記身分證或居留證字號、Email及手機號碼。為分散「動滋網」人流，將依身分證末碼採單雙號分流，末碼為單數的民眾，可於週一、三、五登記，雙數者則於週二、四、六登記，星期日（26號）當天，開放全民登記。至於「動滋券」的發行型態，則是採線上電子錢包的方式，並未發行實體券。28日下午3時30分將進行抽籤，後續將以簡訊和電子郵件方式通知中籤民眾，500元抵用額度可分次抵用，使用期限自8月1日上午10時起至12月31日止。體育署提醒，民眾取得「動滋券」後，使用前須先上「動滋網」查詢適用的店家，「動滋券」適用範圍也相當廣泛，除了可看比賽外，也可到運動中心或健身房運動，或添購運動裝備。體育署綜合規劃組長劉姿君表示，上週已針對「動滋網」進行壓力測試，原先向中華電信租用10台主機因應，目前已增加至30台，若如果不行將再增加台數，未來也將視「動滋網」運行情況，若一切順暢，不排除取消單雙號分流限制，讓符合資格民眾隨時都可以上網登記。劉姿君說，只要符合工商登記相關業別、在地方政府登錄有案的業者，體育署將先主動公告在「動滋網」，呼籲業者能在7月底前登錄完成，以搶占先機。