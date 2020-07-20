午後熱浪！18縣市高溫警戒　台北、南投、彰化飆破38度

中央氣象局今（20）日針對全台18縣市發布高溫資訊，其中，台北市地區、南投縣量紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；花蓮縣、台東縣縱谷，新北市、基隆市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，台中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，提醒民眾注意。氣象局表示，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，全台18縣市皆有發生高溫氣候機率，請民眾外出時須加強注意，今日中午前後台北市地區，南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；花蓮縣、台東縣縱谷，新北市、基隆市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。根據氣象局觀測站紀錄，今日最高溫出現在南投縣38.8度，台北市及彰化縣也分別出現38.2度及38.1度極端高溫。氣象局提醒民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，且多加關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。