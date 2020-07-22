國旅正夯　喝黑松6大品牌小寶特　消暑度假一次GET

▲只要一個瓶蓋，一組幸運序號，免費入住3天2夜，6大熱門景點的星級飯店。（圖／品牌提供）

▲業者加碼抽出超過10萬元的「Apple 3C奢華套裝組」。（圖／品牌提供）

為防堵疫情，政府頒布出國禁令，至今民眾仍無法飛出去透透氣，使得今年（2020）迎來史上最熱的國內旅遊潮，各處知名景點一到假日就塞滿人，如日前花火節期間，全民湧入澎湖，當地一度出現了「機車瀑布」，有民眾乍看以為是在台北街頭盛況。眼見大家都在嗨，還沒排行程的你，趕緊動起來吧。不過，夏日高溫一天比一天熱，毒辣的陽光讓人卻步，比起單純戶外行程，更想來點避暑的元素，而想要來點靈感嗎？先走進超商，來杯冰涼的碳酸飲料、提神咖啡等黑松系列飲品，有機會讓懂Chill生活的你，消暑度假一次全都要！國內旅遊需求隨著暑假到來，湧入龐大的學生與家庭族群，國旅旺季正式揭幕。事實上，國內住宿房價早已從5月悄悄攀升，近期才規畫出遊的人，恐要先面臨高房價，甚至有錢也一房難求。根據Agoda的GoLocal國旅調查，未來一年內，最受國人喜愛的六大景點分別為花蓮、墾丁、台北、台南、台中和宜蘭。因應近來國旅人潮與夏日酷暑天氣，黑松大玩創意在自家飲品瓶蓋內放入10碼序號，本次更採用雙重抽獎機會，週週抽6大熱門景點的星級飯店，有日月潭涵碧樓大飯店、台北淡水將捷金鬱金香酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、宜蘭礁溪老爺酒店、嘉義阿里山賓館、屏東墾丁凱撒大飯店；最後加碼再抽「Apple 3C奢華套裝組」包含MacBook Air、 iPhone 11 Pro Max、Apple Watch、AirPods Pro，總價超過10萬元，讓你不論出遊或在家玩樂都能「Chill嗨嗨」。