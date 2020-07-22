國旅正夯　喝黑松6大品牌小寶特　消暑度假一次GET

國內旅遊需求隨著暑假到來，湧入龐大的學生與家庭族群，國旅旺季正式揭幕。事實上，國內住宿房價早已從5月悄悄攀升，近期才規畫出遊的人，恐要先面臨高房價，甚至有錢也一房難求。根據Agoda的GoLocal國旅調查，未來一年內，最受國人喜愛的六大景點分別為花蓮、墾丁、台北、台南、台中和宜蘭。
因應近來國旅人潮與夏日酷暑天氣，黑松大玩創意在自家飲品瓶蓋內放入10碼序號，本次更採用雙重抽獎機會，週週抽6大熱門景點的星級飯店，有日月潭涵碧樓大飯店、台北淡水將捷金鬱金香酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、宜蘭礁溪老爺酒店、嘉義阿里山賓館、屏東墾丁凱撒大飯店；最後加碼再抽「Apple 3C奢華套裝組」包含MacBook Air、 iPhone 11 Pro Max、Apple Watch、AirPods Pro，總價超過10萬元，讓你不論出遊或在家玩樂都能「Chill嗨嗨」。
這次開出獎項名額超過40個獎項，序號更是藏在多項商品中，包括了六大品牌小寶特系列: 黑松沙士、C&C 、FIN 、韋恩咖啡、黑松茶尋味、黑松茶花。
今年夏天黑松邀請全民共渡夏日Chill國旅潮，只要選購指定飲料，登錄瓶蓋內10碼序號與個人資料，並註冊成為黑松會員，即可享雙重抽獎機會，現在就趕快喝黑松 GO Chill一夏。