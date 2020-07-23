疫情趨緩解封出來玩　你的summer body準備好了嗎?

▲運動前後用桂格燕麥飲補充能量，可以提升飽足感、補充蛋白質，更幫助代謝，讓運動效果更好。 (圖/楊子儀 FB)

▲健康飲食網紅Chelsea就特地為上班族設計用便利商店食物就能達成的菜單。(圖/Chelsea FB)

▲上班族早餐來瓶桂格豆漿燕麥飲，給你剛剛好的飽足感，維持良好精神高效完成工作。(圖/資料畫面)

隨著政府與人民共同努力，台灣的疫情已獲得穩定控制。不僅政府開始規劃解封，也用振興消費補助計畫鼓勵民眾，在注意防疫的前提下多多支持國旅。各大景點飯店推出各種優惠專案呼籲大家出門消費。揪團準備來場夏日度假的同時，為了穿上新買的清涼夏裝，準備好健康的summer body已經成為全民共同的惡補課題!想要打造夏日健康的好體態，運動和飲食兩項都不可偏廢。許多上班族以為自己工作忙碌，常常外食，很難實行健康生活計畫。其實只要願意嘗試小小的改變，上班族的一天可是充滿了提升體態的好機會。金鐘男演員楊子儀，如今在電視劇發光發熱之外，也在自己的社群和粉絲分享維持體態的心得。比起下班直接躺平追劇，外型陽光的楊子儀提到自己每天都會做30分鐘的間歇運動，長期下來就可以明顯感受到身體狀態越來越好。由於運動前後都需要大量的能量，楊子儀喜歡喝桂格燕麥堅果王，不但可以提升飽足感，提供運動能量，黑芝麻、核桃、腰果、松子、榛果等成分更能幫助代謝、補充滿滿優秀植物蛋白質。上班族多外食，想要吃出健康相對不容易，知名的健康飲食網紅Chelsea就特地為上班族設計用便利商店食物就能達成的菜單。Chelsea特地針對上班族需求，推薦桂格燕麥飲補充纖維的攝取。嚴選整顆優質燕麥研磨而成的桂格燕麥飲，膳食纖維能幫助維持消化道機能，加上多種不同的口味，每天隨心情搭配不同口味，吃得健康也能吃得很開心。兩位健康達人不約而同推薦的桂格燕麥飲，全系列有原味、顆粒、堅果、豆漿共4種口味，在讓人食欲低落的炎熱夏季，是很好的優質輕食選擇。

想要知道更多打造健康夏日體態的秘訣

上楊子儀的FB https://pse.is/T78BX與Chelsea的IG https://pse.is/TSWSH

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