好喝又好拍！蒐羅佔據IG版面的明星手搖飲料店

喝ㄉㄟˇㄉㄟˊ 」,主視覺是可愛的小雞插畫,門市跟一次性杯身都有滿滿的雞,看了超療癒!

老闆陳漢典籌備這個品牌兩年,期間走遍台灣各地茶園,就是想把好茶帶給大家。主打品項「烈奶茶」每日限量供應,包裝設計翻玩烈酒瓶的形狀與標籤,而因為選用茶葉都是限量,瓶身上都有印流水編號。其他飲品也都是團隊一一調配比例,每一口都喝的到濃郁茶香。

有「手搖飲料王國」之稱的台灣,手搖飲品牌眾多,許多藝人網紅也投身手搖飲料創業之列。這些明星飲料不只有藝人網紅的名氣加持,飲品本身也十分有特色,店內裝潢更是一大看點。本篇蒐羅10家明星手搖飲料店,假日一起去踩點捧場吧!詹子晴(丫頭):「不要對我尖叫,日常茶間,」2016年從信義Commune A7貨櫃屋市集開始,後來搬到滿街文青氣息的中山地帶繼續經營,現今已展店到全台10間門市,版圖也擴及海外多國。最近也跟許多品牌合作,推出快閃車輪餅以及超商盒裝飲料,都大受網友好評!除了門市採用全白色系裝潢,在街道上呈現一種超脫的文青感外,飲料杯上的精神(其實是「厭世」)標語,令人又愛又恨的反差喜感,也是一大特色,超適合曬美照!飲料杯上寫著「喜好真誠,討厭諂媚,但我不說。不要對我尖叫」,提醒我們這些步入社會的厭世人士,要永遠保持真誠。蕭敬騰:「署茗職茶At Tea」老蕭蕭敬騰在推出 「老蕭拌麵」 而大受好評後,在2020年5月新的手搖飲店「署茗職茶」也正式開幕了。署茗職茶是以茶的文化結合現代網路常用的「@署名」概念,打造一杯值得細品的專屬茶飲,被譽為「大人系飲品」、「星巴克級手搖杯」。杯身上除了印著蕭敬騰的名言「I’m not picky, I just know what I want.」外,還印了從品牌概念「屬名」延伸的Tag格子,讓你可以在飲料杯上面Tag三個朋友,和你共享蕭敬騰帶來的高級手搖杯體驗。周杰倫&昆凌:「麥吉machi machi西門店」2018年創立於台北市大安區,一開店就大受歡迎,不到兩年就拓展足跡到了日本、韓國、中國、美國、歐洲等地,還受到周杰倫的喜愛!與阿信合唱的《說好不哭》MV就在日本旗艦店取景唷!身為周董粉絲都知道他最愛喝奶茶,在IG上常看到麥吉飲料的照片,也很常到麥吉門市打卡。喜歡到跟老婆 昆凌 合資加盟麥吉,地點就開在西門町!門市採工業風水泥牆裝潢,融合品牌獨有的童趣風味,很適合在這裡拍照打卡。麥吉除了飲品種類眾多,最特別的是矮矮胖胖的寶特瓶,超可愛又很環保!瓶裝共有五種飲品,下次回訪可以將寶特瓶拿給店員,要記得點瓶裝系列的飲料哦!滴妹:「再睡五分鐘」再睡5分鐘是由熱愛全糖飲料的 Youtuber 滴妹創立,5月10號一開幕就大排長龍,在競爭激烈的南陽補習街站穩腳步。這個品牌是滴妹為自己打造而成,除了愛睡覺習性的「再睡5分鐘」店名、超慵懶的樹懶形象設計、以奶類飲料為主的菜單,每一個元素都代表著滴妹。店裡還有一面設計成床鋪造型的牆壁,看得出滴妹對於這家店的用心,點杯飲料就在店裡再睡五分鐘吧!陳漢典:「Hugdayday 好爹爹烈奶茶」店名取自喝水水的台語「陳宣裕(NONO):「花羨沐嵐」藝人NONO幾年前就創立艋舺雞排,成績非凡,近年又和歐弟合資開設飲料店「花羨沐嵐」,理念以台灣、水果、茶為出發點,打造黃金比例鮮果茶。總部設於高雄,分店遍布全台。店面採用淺色木質調與大理石融合的高質感裝潢,還有一個充滿茶與水果圖案的花木蘭騎馬主視覺。杯身則是走簡約風格,英文店名加上線條感的主視覺,質感upup!簡沛恩:「PiQiMi必可蜜」從小就愛吃珍珠跟喝奶茶的簡沛恩,為了滿足內心對完美比例珍奶的渴望,創立了必可蜜。店名特別選Pick的諧音,意思是「我很挑剔」,象徵她對珍珠和飲料的嚴苛。光是珍珠就有三種不同口味可以選擇,尤其是特別選用四季春茶製成的「綠寶珍珠」,茶香味十足,每日限量出爐,外送還不能點!另外蜂蜜口味的鑽石珍珠、黑糖琥珀珍珠,也是經過多次嚐試才有這般Q彈嚼勁。謝承均:「黛黛茶 DailyDae」在眾多文青風的裝潢,黛黛茶就是與眾不同!台中旗艦店選在歐風紅磚老洋房中,走的是英式風格,有寬敞的內用空間,還有蛋糕可以吃。主打各類紅茶,不論是大吉嶺、阿薩姆和伯爵等英式風味,台灣著名的紅玉紅茶也能喝到,加入水果風味的水果紅茶也是明星飲品。瑪格麗特:「新醋感 Chuchubar」有別於一般手搖飲,新醋感首創「手搖醋茶」以各種水果醋為基底搭配茶葉,打造健康飲料。除了降低糖量、提升水果味,最厲害的是「醋冰磚」,把果醋做成各種口味的冰塊,就算融化了還是能保持醋的原味。店內最夯的明星飲品則是瑪格麗特研發的「醋格格」,是由蔓越梅醋和鮮奶調配而成,類似優格的酸甜口味,素食者也可安心飲用。無尊(謝駿毅):「無飲 Tea Room」無飲團隊是一群愛喝茶的朋友,他們到全台灣找尋最好的台灣茶葉,期望無飲成為新一代的城市茶行,並且讓更多人了解台灣茶的珍貴。主打飲品嚴選台灣茶葉所製成的冷泡茶,以冷水浸泡6個小時後販售。無添加任何香料,喝一口回甘清爽,因此擄獲不少茶飲愛好者。