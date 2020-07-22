好喝又好拍！蒐羅佔據IG版面的明星手搖飲料店

喝ㄉㄟˇㄉㄟˊ 」，主視覺是可愛的小雞插畫，門市跟一次性杯身都有滿滿的雞，看了超療癒！

老闆陳漢典籌備這個品牌兩年，期間走遍台灣各地茶園，就是想把好茶帶給大家。主打品項「烈奶茶」每日限量供應，包裝設計翻玩烈酒瓶的形狀與標籤，而因為選用茶葉都是限量，瓶身上都有印流水編號。其他飲品也都是團隊一一調配比例，每一口都喝的到濃郁茶香。