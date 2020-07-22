好喝又好拍！蒐羅佔據IG版面的明星手搖飲料店

有「手搖飲料王國」之稱的台灣，手搖飲品牌眾多，許多藝人網紅也投身手搖飲料創業之列。這些明星飲料不只有藝人網紅的名氣加持，飲品本身也十分有特色，店內裝潢更是一大看點。本篇蒐羅10家明星手搖飲料店，假日一起去踩點捧場吧！
詹子晴（丫頭）：「不要對我尖叫，日常茶間，」
2016年從信義Commune A7貨櫃屋市集開始，後來搬到滿街文青氣息的中山地帶繼續經營，現今已展店到全台10間門市，版圖也擴及海外多國。最近也跟許多品牌合作，推出快閃車輪餅以及超商盒裝飲料，都大受網友好評！
除了門市採用全白色系裝潢，在街道上呈現一種超脫的文青感外，飲料杯上的精神(其實是「厭世」)標語，令人又愛又恨的反差喜感，也是一大特色，超適合曬美照！飲料杯上寫著「喜好真誠，討厭諂媚，但我不說。不要對我尖叫」，提醒我們這些步入社會的厭世人士，要永遠保持真誠。
蕭敬騰：「署茗職茶At Tea」
老蕭蕭敬騰在推出「老蕭拌麵」而大受好評後，在2020年5月新的手搖飲店「署茗職茶」也正式開幕了。署茗職茶是以茶的文化結合現代網路常用的「@署名」概念，打造一杯值得細品的專屬茶飲，被譽為「大人系飲品」、「星巴克級手搖杯」。杯身上除了印著蕭敬騰的名言「I’m not picky, I just know what I want.」外，還印了從品牌概念「屬名」延伸的Tag格子，讓你可以在飲料杯上面Tag三個朋友，和你共享蕭敬騰帶來的高級手搖杯體驗。
周杰倫&昆凌：「麥吉machi machi西門店」
2018年創立於台北市大安區，一開店就大受歡迎，不到兩年就拓展足跡到了日本、韓國、中國、美國、歐洲等地，還受到周杰倫的喜愛！與阿信合唱的《說好不哭》MV就在日本旗艦店取景唷！
身為周董粉絲都知道他最愛喝奶茶，在IG上常看到麥吉飲料的照片，也很常到麥吉門市打卡。喜歡到跟老婆昆凌合資加盟麥吉，地點就開在西門町！門市採工業風水泥牆裝潢，融合品牌獨有的童趣風味，很適合在這裡拍照打卡。
麥吉除了飲品種類眾多，最特別的是矮矮胖胖的寶特瓶，超可愛又很環保！瓶裝共有五種飲品，下次回訪可以將寶特瓶拿給店員，要記得點瓶裝系列的飲料哦！
滴妹：「再睡五分鐘」
再睡5分鐘是由熱愛全糖飲料的Youtuber滴妹創立，5月10號一開幕就大排長龍，在競爭激烈的南陽補習街站穩腳步。這個品牌是滴妹為自己打造而成，除了愛睡覺習性的「再睡5分鐘」店名、超慵懶的樹懶形象設計、以奶類飲料為主的菜單，每一個元素都代表著滴妹。店裡還有一面設計成床鋪造型的牆壁，看得出滴妹對於這家店的用心，點杯飲料就在店裡再睡五分鐘吧！
陳漢典：「Hugdayday 好爹爹烈奶茶」
店名取自喝水水的台語「喝ㄉㄟˇㄉㄟˊ 」，主視覺是可愛的小雞插畫，門市跟一次性杯身都有滿滿的雞，看了超療癒！
老闆陳漢典籌備這個品牌兩年，期間走遍台灣各地茶園，就是想把好茶帶給大家。主打品項「烈奶茶」每日限量供應，包裝設計翻玩烈酒瓶的形狀與標籤，而因為選用茶葉都是限量，瓶身上都有印流水編號。其他飲品也都是團隊一一調配比例，每一口都喝的到濃郁茶香。
陳宣裕（NONO）：「花羨沐嵐」
藝人NONO幾年前就創立艋舺雞排，成績非凡，近年又和歐弟合資開設飲料店「花羨沐嵐」，理念以台灣、水果、茶為出發點，打造黃金比例鮮果茶。總部設於高雄，分店遍布全台。
店面採用淺色木質調與大理石融合的高質感裝潢，還有一個充滿茶與水果圖案的花木蘭騎馬主視覺。杯身則是走簡約風格，英文店名加上線條感的主視覺，質感upup！
簡沛恩：「PiQiMi必可蜜」
從小就愛吃珍珠跟喝奶茶的簡沛恩，為了滿足內心對完美比例珍奶的渴望，創立了必可蜜。店名特別選Pick的諧音，意思是「我很挑剔」，象徵她對珍珠和飲料的嚴苛。光是珍珠就有三種不同口味可以選擇，尤其是特別選用四季春茶製成的「綠寶珍珠」，茶香味十足，每日限量出爐，外送還不能點！另外蜂蜜口味的鑽石珍珠、黑糖琥珀珍珠，也是經過多次嚐試才有這般Q彈嚼勁。
謝承均：「黛黛茶 DailyDae」
在眾多文青風的裝潢，黛黛茶就是與眾不同！台中旗艦店選在歐風紅磚老洋房中，走的是英式風格，有寬敞的內用空間，還有蛋糕可以吃。主打各類紅茶，不論是大吉嶺、阿薩姆和伯爵等英式風味，台灣著名的紅玉紅茶也能喝到，加入水果風味的水果紅茶也是明星飲品。
瑪格麗特：「新醋感 Chuchubar」
有別於一般手搖飲，新醋感首創「手搖醋茶」以各種水果醋為基底搭配茶葉，打造健康飲料。除了降低糖量、提升水果味，最厲害的是「醋冰磚」，把果醋做成各種口味的冰塊，就算融化了還是能保持醋的原味。
店內最夯的明星飲品則是瑪格麗特研發的「醋格格」，是由蔓越梅醋和鮮奶調配而成，類似優格的酸甜口味，素食者也可安心飲用。
無尊（謝駿毅）：「無飲 Tea Room」
無飲團隊是一群愛喝茶的朋友，他們到全台灣找尋最好的台灣茶葉，期望無飲成為新一代的城市茶行，並且讓更多人了解台灣茶的珍貴。
主打飲品嚴選台灣茶葉所製成的冷泡茶，以冷水浸泡6個小時後販售。無添加任何香料，喝一口回甘清爽，因此擄獲不少茶飲愛好者。