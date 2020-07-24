快訊／再增3例確診　指揮中心下午2點說明

中央流行疫情指揮中心今（ 24 ）日表示，新增3例新冠肺炎境外移入個案，下午 14:00 將召開記者會說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
您是否已經年滿18歲？
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