健保藥費支出首度破2000億　慢性病用藥用量最多

中央健康保險署公布最新108年度藥費申報統計，所有藥品申報金額首度突破2000億元，較107年成長約6.4%。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，由於老年人口不斷增加，治療慢性疾病用藥用量也跟著持續上升，包含治療糖尿病、高血壓、高血脂等藥物。根據健保署108年藥費申報統計，所有藥品、中藥申報金額達2083億元，較107年的1957億元成長約6.4%。其中申報金額最高費用前兩名都是C肝治療組合用藥。分別申報39.57億及28.63億；第3名為降低近期中風、心肌梗塞風險藥物，共申報25.79億、第4名為治療高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症藥物共申報23.88億，第5名則為治療B肝藥物，共申報18.37億。黃兆杰表示，108年藥費總體申報首度超過2000億元，主因為新藥不斷引進，加上國內老年人口持續增加，藥費可預期會比前一年多，且因老年人口多慢性病跟著增加，治療用量也以三高藥物使用量居多，像是治療糖尿病、高血壓、高血脂的藥物。黃兆杰指出，因國家政策希望終結C肝，因此近年C肝治療的藥費逐年增加，108年預算編列到65億，且使用人數也增加，因此在藥價申報排名提升。不過，黃兆杰也說，各國都有人口老化現象，藥費較前一年增加並非台灣獨有狀況，但若要降低用藥量、減少藥價支出，有賴民眾和醫師配合，呼籲民眾應維持健康生活形態及規律運動，相對健保支出就能降低；另外，健保推出雲端藥歷政策，來避免醫生重複給藥，自103年至108年已減少77億藥價支出。