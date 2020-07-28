機能茶口感引熱議　網友崩潰：「喝完爆傻眼」

▲這款茶不只喝出熱鬧，網路上更掀起門道之戰。(圖/翻攝自報廢公社公開版)

▲六茶一上市，竟引來排山倒海的負面聲量。(圖/翻攝自報廢公社公開版)

▲網友幸運的在活動中買到第二件５折優惠，更將六茶列為日常茶飲新寵。(圖/翻攝自我愛全聯-好物老實說)

▲(圖/翻攝自報廢公社公開版)

天氣一天比一天熱，走進超商拿罐茶飲解熱消暑，百百款的選項，從正常甜喝到無糖的瓶裝飲，是否已經感到了無新意了呢？近來就有一瓶突破性的機能茶飲，加入瓶裝茶飲市場的版圖，只是一上市，有消費者喝完立即在「爆廢公社公開版」發表末日感言「大家喝過、吃過最獵奇、最噁的是什麼?我先，就是這瓶（悅氏六茶）喝一口整個被核彈炸過」，浮誇發文一出，竟引來炸翻天的討論浪潮。經過觀察，六茶在六月初上市，就曾引來少部分網友討論，「六茶個人覺得味道怪怪的，難道是十六茶的cost down版本？」，但沒想到不到一個月，網友討論聲量就像失控的疫情般迅速蔓延，充斥在各大版面且越演越烈，其中「爆廢公社公開版」網友更誇張發表末日感言，「大家喝過、吃過最獵奇、最噁的是什麼?我先，就是這瓶（悅氏六茶）喝一口整個被核彈炸過」、「連難喝都有專利嗎？」、「喝到差點被非洲人抬走」，負面留言排山倒海而來，就在情勢看似一面倒的情況下，也有另一派消費者真情護航，表示「沒那麼難喝」。在「我愛全聯-好物老實說」有消費者發文「我們家平常拜拜都會買一箱分解茶，每天飯後吃，現在改買六茶，覺得很不錯，成份上有梅精可以解宿便...」可以發現六茶包裝上，就有印上6種藥食同源素材的圖案，以及標榜三項國內外專利。而經過北醫研究發現，六種素材（大白芹、木耳、香菇、洛神、仙楂梅精）萃取物，所製成的「養生飲」不僅在餵食小白鼠的動物實驗中，具有減少體重增加和體脂肪形成的功效，也能有效改善高血脂和動脈粥狀硬化形成，更重要的是有肝臟健康殺手之稱的脂肪肝，養生飲竟也有改善作用。有網友表示，「還好吧？不說好喝，也沒覺得噁心啊啊啊啊啊」、「通常能接受無糖茶類的應該都可以接受這款」、「很難描述，但不貴，可以買來嘗試，尤其便秘的時候」、「良藥苦口的概念吧，但喝完腸胃真的有在蠕動！」、「我覺得挺好喝的說0.0 好歹人家也是有醫學專利的餒」，在一片討論中可以發現，有部分網友覺得沒那麼難喝之外，也因為味道獨樹一格，是市面上近乎最有辨識度的機能茶，另外，也有消費者喝完表示有有幫助消化的暢快感，引來還沒入坑的消費者高度好奇背後秘辛。透過網友的討論可以發現，多數人對六茶的觀感，就像是外國人第一次吃到台灣的臭豆腐、米血糕等小吃，一開始受到氣味、視覺的誤判而感到不適應。而經過統計，不少30代消費者願意耐心慢慢品嚐，後來逐漸喝出綠茶的甘甜滋味，與類似果菜汁的輕混搭，就像是兩種熟悉的好味道，重新搭配出黃金比例。