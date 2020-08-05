苦惱自產APP乏人問津嗎？猿聲：LINE競價廣告成導量新寵

▲LINE轉型成為強大的社群平台，往後將可幫助廣告投放者帶來更有效益的導量轉換。（圖／公關圖）

2020年上半年，整個全球經濟、產業與生態鏈有了巨大變化，人際間的互動模式轉型，帶動視訊會議軟體、遠端監測，甚至外送平臺等產業表現異軍突起，此時如何運用更好更有效的推廣工具、投放更精準的廣告給用戶，成了許多網路數位產品行銷者的重要課題。

以往手遊、電商、交友、直播等App網路數位產品業者都會在Facebook程式化廣告操作進行導量，但是在導量的壓力下，只有Facebook可能還無法滿足，因此近來廣告主目光也開始投向LINE，不僅是看準LINE在台灣擁有91.3%的市占率，LINE又於今年6月中下旬上線容納高達5000人的「LINE社群」功能，表示使用者從通話、視頻的高密度行為，導成更具黏著度的社群服務平台。

LINE轉型成為一個強大的社群平台，對於LINE近期主推的LINE Ads Platform程式化購買廣告(簡稱LAP)就是個好消息，往後將可幫助廣告投放者帶來更有效益的導量轉換，加上LINE對於用戶的帳號申請管控需要手機號碼實名制，對於想切入台灣市場的業者來說，是一個既可避開花了冤枉錢的優質新選擇。

LINE除了官方帳號、企業貼圖、影音、直播、活動、新聞等廣告溝通工具之外，LINE在台灣用戶高市占的優勢，推出「LAP廣告」，目的是在這群廣大的LINE用戶群中，找出符合業主目標的精準受眾，並透過“預算、走期、投放物件”的條件設定，搭配創意的圖片、影片素材，就可以如同Facebook臉書操作形態一般，以競價的方式爭取廣告版位露出，讓用戶點擊廣告前往指定連結。

「猿聲」是近幾年新竄起的整合廣告公司，專注服務網路數位產業的客戶進入臺灣市場，臺灣知名NO.1手遊「天堂M」即是由猿聲負責宣傳操作與媒體投放，故對於手遊、電商、交友、直播等APP「產品推廣」與「用戶取得」，有豐富經驗與完整資源．除了台灣，也常獲得中日韓的APP營運商指名合作，在雙平臺營收榜上TOP 100的APP，有許多就是猿聲的固定客戶。

「猿聲」於今年Q2季末獲得台灣LINE官方頒發「LINE Ads Platform Authorized」與「LINE Account Connect Silver」雙獎認證，猿聲運用LINE的各項廣告功能，並搭配傳統媒體、數位媒體、新媒體的特性，有效協助產品達成落地推廣。

▲猿聲獲頒LINE Family Club 2020 LINE Ads Platform Authorized 與LINE Account Connect Silver雙獎。（圖／猿聲提供）

在台灣如何有效觸及受眾進行產品推廣，除了Facebook與google，猿聲認為善用LINE的兩項免費服務是個好選擇：第一「開設LINE競價廣告帳號」讓產品在操作LAP成效廣告優化時，如同臉書的官方粉絲團操做廣告歸用戶，客戶可自行上LAP廣告後台設定受眾條件、優化廣告素材，有效導入精準用戶；第二是「開設LINE官方帳號」開始累積LINE官方帳號的好友、使用者資料數與社群好友數，借由LINE在台灣的高用戶數與高觸達力，提早進行用戶經營！

進入台灣市場建議必須清楚掌握與善用LINE各項廣告功能， LINE的廣告項目工具眾多，如何選擇正確的LINE廣告項目以進行應用，可聯繫猿聲團隊免費諮詢，掌握先機！

@如何用LINE在臺灣進行導量

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