太平洋恐有兩颱！「哈格比」逼近台灣　最快明天生成

中央氣象局今（1）日上午指出，除了第3號颱風「辛樂克」可能形成外，另一個熱帶性低氣壓TD05也可能發展成第4號颱風「哈格比」。目前熱帶性低氣壓TD05向西北、台灣方向前進，預計明天下半天到後天離台灣最近，有機會發展成颱風，民眾與作業船隻須注意是否發布海上警報。氣象局指出，太平洋地區南海31日晚間8點生成1個熱帶性低氣壓，有可能發展成第3號颱風「辛樂克」，目前向西北西進行，但其熱帶性低氣壓目前不會直接影響台灣，但仍需防範2到4日下周日至下周二期間，有局部短時大雨或豪雨發生機率。才剛說明完辛樂克後，氣象局又再度提醒，還有另一個熱帶性低氣壓TD05可能生成颱風「哈格比」。熱帶性低氣壓TD05在1日上午8時中心位置在北緯20.1度，東經128.9度，即在鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，向西北移動，時速20公里，請在台灣東南部、東北部及北部海面航行及作業船隻特別注意。氣象局指出，一旦發展為颱風，就有發布颱風警報之可能，請隨時注意最新氣象資訊。另外，預期明（2）日起台灣附近各海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，請注意。