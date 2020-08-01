再新增6境外病例！前台大醫曝「真正擔心」：準備好了嗎

▲林氏璧認為台灣可以守成這樣是奇蹟，但「奇蹟不一定會繼續下去」。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書粉專）

新冠肺炎疫情全球延燒，截至今（1）日上午最新統計，全球已有17497354人確診、677279人死亡。而近期包括越南、菲律賓、香港等地，疫情都有升溫趨勢，我國今日也一口氣新增6例境外移入病例、1例感染源不明。對此，前台大醫師林氏璧認為，台灣可以守成這樣是奇蹟，但「奇蹟不一定會繼續下去」，更透露心中真正擔心。林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，「最近很多人在討論所謂新冠疫情第二波的問題。我一直認為台灣連第一波都還沒來」。林氏璧指出，病毒的確有進入我們的社區，之前有11個不明感染源的案例。但傳播鏈都被勤洗手戴口罩阻斷了。「本土零星案例，根本沒有成為波過」。林氏璧強調，台灣「可以守成這樣是奇蹟，奇蹟不一定會繼續下去，病毒攻進來其實是正常的」，認為民眾應該要珍惜，「不要把他視為理所當然，該準備的都要努力的準備」。林氏璧直言，如果有一天病毒真的進來、或是更不幸的是社區爆發感染，自己也是「淡然視之」，因為「該來的總是會來」。林氏璧透露真正擔心的是，「長久零確診之後，來的那例造成民眾的恐慌會更甚於別的國家」。林氏璧最後呼籲大家反思，「我們真的準備好迎接防疫下半場的考驗了嗎？也許這還太樂觀了，可能是七戰四勝的第三場？我們爭取到了這麼多時間，看著別的國家如何處理疫情，我們學到了什麼？」（編輯：倪浩軒）