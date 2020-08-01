偽出國旅行夯！台灣虎航再推微旅行　搭就送日本來回機票

國內「類出國」體驗正夯，台灣虎航今（1）日宣佈再次與旅遊體驗預定平台KKday攜手，於8月6日推出首發微旅行體驗，且參與本行程者，每人還可獲得虎航日本航線不限航點來回機票1張，為未來的旅行搶先卡位。今日下午三點起限量開放銷售。台灣虎航表示，日前曾在7月28日推出的「台虎航空體驗營」引發搶購熱潮，這次再度攜手KKday，於8月6日推出首發微旅行體驗，本次的空中快閃航班編號IT-8240，預計於上午10:20自桃園機場起飛；下午14:00回到桃園機場，沿途將由機師進行飛行途中的美景導覽，讓想念出國的旅客能重溫翱翔於天際的心願。而首發微旅行的主題，台灣虎航特別與榮獲米其林一星的頂級燒肉-大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」；由大腕精心研發的燉牛舌套餐，讓旅客能在高空中享用香濃甜嫩、口感厚實的牛舌並搭配法國夏洛白鑚香檳的極致美味，不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇，讓本趟旅程不僅可讓體驗者感受久違的飛行體驗之外，亦可於機上享受米其林星級料理。此外，凡參與本行程者，台灣虎航特別再加碼，贈送每位參與者未來台日邊境開放後一年內效期之台灣虎航日本不限航點來回機票1張，為未來的旅行搶先卡位。旅客亦可於機上採購免稅品，最低可享75折起的優惠。