男劈腿女友！倆人「前後分手4次」　網傻眼：真的絕配阿

▲網友因死黨的感情問題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

常聽聞朋友插手幫忙出主意，調解情侶之間的爭吵問題，到頭來反而讓自己裡外不是人，畢竟感情問題終究還是當事者自己最清楚，對此，有網友分享，自己的死黨，和前女友藕斷絲連了三年多，這期間分分合合數次，於是他給對方建議，沒想到竟成了「罪人」，讓他相當無奈。該名網友在PTT發文，他表示他的死黨感情老是出問題，他和前女友交往三年多，一開始男方劈腿被發現，女方鬧分手後沒多久倆人又和好，接著換女方表示想分手，因生活無趣，個性不合，沒想到過幾天女方就突然說要搬去和新男友同居，讓男方滿頭問號，認為這是無縫接軌，可是不到兩個月後，女方回頭，男方居然又接手，倆人又和好。不過去年年底，又因工作上的摩擦再度分手，不到兩個月後又復合，而這兩個月的時間，原來是女方又交了新男友，但也是一下就分開，所以才重蹈覆轍回頭找男方，此時已經是第二次吃回頭草，而在上上禮拜，因女方稱工作勞累不給男方碰，只有女方需要男方時才會找他，溝通無效就分手收場，這時原PO心想，「這不是工具人嗎？」。原PO奉勸他的死黨，要他試著不要理女方一個禮拜，若她少了工具人，一定會回來找他，但這也讓原PO成了罪人，因為女方再次交了新男友，不到幾天就在一起，甚至發生關係，男方因此非常難過，「我此刻覺得好像都是我的錯，千萬別幫朋友出餿主意」，他也表示感情真的是一道無解的課題，「三年多，真的，像極了愛情！」貼文一出，引起網友熱議，「真，互相傷害」、「活該啊，什麼鍋配什麼蓋，分手斷乾淨重新開始比較實在」、「這套路就是女人的報復，還來來回回被整這麼多次，笑死」、「他們絕配，你不要笨笨的出主意，等等分手和好都罵你」、「互相劈腿，絕配」、「這兩個絕配啊」、「感覺很配，是我直接放生」。（編輯：郭佩蓉）