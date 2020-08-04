積欠員工加班費5、6月達3千萬　台鐵：依規定盡速補發

台鐵因預算不足積欠員工加班費， 5 、 6 月累積金額達 3,000 萬元，台灣鐵路產業工會（產工）今（ 4 ）日率領超過 60 名員工赴交通部抗議，要求儘速發放加班費並補足預算。對此台鐵回應，會依規定盡速補發放加班費。台鐵員工朱梓豪表示，這兩個月車長、調度員都沒有拿到加班費，接下來車班也要開始減薪的班表，這樣員工該如何生活？辛苦工作不讓火車誤點的車長及調度員，自己的工作報酬卻被台鐵誤點，認為交通部不經該繼續放任台鐵局這樣欺負勞工。此外，台鐵發出公文，要求員工 8 月起施行新的班表，且目標在 110 年施行四班三輪的班表，產工監事張育豪批評，台鐵局一紙公文就要求各地改變過往排班方式，完全沒有與員工溝通，不僅造成人力調度的困難，讓旅客服務品質大打折扣，許多員工更被迫取消特休，新班表實施要求除了未與員工充分溝通，不到 4 天就要求強硬實施，減薪後的收入幾乎少了四分之一，員工實在苦不堪言。台鐵回應，加班費一定會依規定盡速補發放，日前已擬具相關檢討分析資料陳報交通部，積極爭取同意以超支併決算方式處理，同時，企業工會也持續協助與交通部溝通協調，以期盡速妥善處理。針對目前採行的 2 輪 1 例三班制，台鐵說，將依據團體協議規定並視人力補足情形，持續檢討推動 4 輪三班制，並應取得企業工會協商同意，共同為維護員工身心健康而努力。台鐵強調，近年來改善員工勞動條件、創造勞資雙贏的工作環境及改善員工待遇福利，台鐵局亦已爭取到的「福利精進措施―生活津貼補助」方案，這些都是勞資雙方共同努力的成果。