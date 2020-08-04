情侶吃飯卻不聊天？女揭「1現象」詭異　過來人秒吐心聲

情侶交往除了彼此共同努力經營關係外，也會分享生活中的每個小細節，不過當熱戀期過去之後，就有不少情侶會漸漸從「無話不談」走到「無話可說」的相處模式，最近就有女網友表示自己出門常會看到情侶明明就已經在餐廳或咖啡廳約會、吃飯了，卻完全不聊天，只顧著低頭吃飯、滑手機，讓她感到疑惑，也引起眾人討論。

原PO在PTT就發文提到有時去餐廳或咖啡廳，都能看到成雙成對的情侶，但她就發現這些情侶明明是在環境優美的地方用餐，「蠻多人在吃飯時不會邊聊天，真的只是一起吃飯而已」，這種現象也讓她感到奇特，「既然沒有要聊天，硬要一起吃飯好像也蠻奇怪的」。

而這則貼文曝光後，就有網友認為自己交往久了，也不一定每次吃飯都要想盡話題聊天「想到就講啊，沒話題就安靜吃，很隨意」、「結婚後就不太會了，畢竟每天都見，沒那麼多話可聊」、「沒有一定要聊，反正安靜也不尷尬」、「幹嘛要聊天啦！平常就已經聊得夠多了，吃飯就夠滑手機呀，滑到好看的再分享」。

▲網友好奇為何情侶吃飯卻不聊天。（圖／翻攝自PTT）

但也有情侶就表示交往過程中，如果連吃飯都沒得聊天會很尷尬「會啊，不然各吃各的，很無聊」、「會耶！我覺得面對面吃飯不說話或滑手機真的很沒必要一起吃」、「吃水果還是泡茶時才會」、「不會才有鬼吧！多少都會聊一下呀」、「聊到我男友叫我先吃飯怕我嗆到」。（編輯：楊智傑）