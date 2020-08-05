逾5成網友疫情期間曾叫外送　熊貓、UberEats穩坐龍頭

新冠肺炎疫情逐漸改變人類的生活型態，也醞釀出新商機。針對網友2020上半年於疫情期間使用美食外送服務狀況，資策會產業情報研究所（MIC）近期進行調查。調查發現，有53.3％網友曾使用美食外送服務，首度使用更占10.9％；另外，用戶最常使用的前五大平台，依序為Foodpanda（79.6％）、UberEats（60.8％）、foodmo（8.3％）、餐廳自營平台（7.6％）與街口美食外送（5.3％）。產業分析師王琬昀表示，Foodpanda與UberEats穩坐兩大龍頭，但餐廳自營平台仍具市場潛力，其使用率在「首次使用（6.9％）」與「維持疫前相同使用頻率（9.7％）」兩大族群中皆取得第三名。資策會MIC表示，疫情期間用戶平均每次美食外送服務訂購金額為345元，而北中南不同區域與使用頻率不同的用戶，每次消費的區間位於300至350元。資策會MIC產業分析師王琬昀建議，未來有意投入外送平台的餐飲業者，制定組合餐價格或考量上架餐點品項時不妨參考此價格區間。調查顯示，針對疫情期間用戶的使用動機，最大宗用戶是為了「省去外出與排隊時間（50.4％）」、39.4％用戶看好「減少外出接觸人群的機會」，而「折扣優惠（38.7％）」、「天氣不佳／不想出門（38.3％）」、「餐點多元可以選擇（26.4％）」也是考量重點；另外，觀測「首次使用」與「頻率增加」者動機，可發現「減少接觸機會」為最主要的驅動力。調查指出，疫情期間曾使用美食外送服務的消費者，高達77.3％表示未來有繼續使用的意願；首次使用者也有60.4％有意願在疫情過後繼續使用，顯示未來美食外送服務將成為一種新常態。關於未使用或是無意願繼續使用的網友，前五大影響因素依序為「不想額外支付外送服務費（44.3％）」、「平台的商品單價比實體店家貴（23.7％）」、「沒有任何訂美食外送的經驗（23.3％）」、「想直接到餐廳享受氣氛及服務（19.8％）」與「所在地區的餐點選項不夠多元（12.2％）」。產業分析師王琬昀指出，台灣消費者對於美食外送的需求與接受度確實有逐漸提升，但距離消費者養成付運費的習慣仍需要更多時間；此外，業者可思考發展訂閱模式，但要留住訂閱客戶的關鍵，包含持續強化如餐廳選項的獨特性、外送員的素質與態度，也可透過評分機制累積更多數據，發展餐點推薦系統，或根據不同地域的消費者飲食偏好，為餐廳打造適合的外送餐點等創新商模。