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動滋券怎麼領？注意身分證尾數分流領取　三步驟就搞定

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-06 09:59:07

▲動滋券將自今（6）日10時起開放領券，首兩日天採分流方式領券，並可以持續使用至明年1月底。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋券將自今（6）日10時起開放領券，首兩日天採分流方式領券，並可以持續使用至明年1月底。（圖／翻攝自動滋網）

教育部體育署推出400萬份面額新台幣500元的「動滋券」電子錢包，將自今（6）日10時起開放領券。首兩日天採分流方式領券，今日開放中籤者身分證號末碼雙號（0、2、4、6、8）領取，明（7）日，則開放單號（1、3、5、7、9）領取，另外，8月8日10時起至明（110）年1月31日止，全部號碼皆可領用，體育署建議民眾可選擇避開尖峰時間，在需要消費使用前再領取即可。

體育署指出，中籤民眾在動滋網點選「領取動滋券」，填入身分證字號或居留證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗證碼通知，民眾在動滋網輸入驗證碼確認無誤，即可獲取動滋券電子錢包QR Code。

領取完成者，自8日的上午10時起，就可以在動滋券合作業者的店家消費抵用，可使用動滋券出門做運動、看比賽或是添裝備，使用期限至110年1月31日截止。

體育署表示，在這波新冠疫情之下，國內的學生體育賽事、職業賽事、選手培訓都如常辦理，持續進行的運動賽事，也為台灣社會帶來安定感。體育署進一步邀請全民一起出門挺運動，自運動發展基金提撥新台幣20億元發放動滋券共有698萬餘人登記，7月28日已公開抽籤抽選出400萬位幸運的中籤者。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

動滋券 領取 運動賽事 體育署 振興

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