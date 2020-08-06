老闆超討厭上班時間員工「1舉動」？全場嘆：這根本雙標

該名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，他提到為何很多公司老闆都不喜歡員工使用手機，手機和做事的能力難道有直接關係嗎？他自認為只要可以完成老闆交代的工作，並且是讓老闆滿意的，平時瞄一下手機根本無傷大雅。
他也再次強調，為何會有那麼多老闆討厭員工用手機，甚至連稍微休息一下，這種空檔的時間也不能用手機，這不就才一點小事情而已，「好像公司要倒閉一樣，真奇怪」。
貼文一出，引起網友熱議，「手機=上網購物=玩電動=打混摸魚，有再多合理的理由，老闆們都不會接收」、「但是事實就是，很多人事情都做不好，還想用手機」、「其實只是怕公司內部一些違規、違法，被拍照檢舉」、「因為有很多人不能自制」、「沒當過老闆是永遠不會懂的」。
但部分網友都表示，「討厭員工用手機，又很愛用通訊APP宣布事情或告知事項，員工太認真沒看到，又要說員工不認真沒心不重視，員工很難當欸」、「員工用手機等於不認真上班都在玩，用LINE傳公司訊息沒有立刻回覆等於沒有在注意上面交代事項，都給你們說就飽了」、「要用群組交辦工作，又不給看手機，根本有毛病」、「愛用LINE通知工作事項，又不給員工用手機，這不是雙標是什麼」、「這種老闆也太有事了，工作能順利完成就好了吧」。（編輯：郭佩蓉）