境外生返台「排除陸生」！港生轟：疫情來了就諸多謊言

自新冠肺炎疫情爆發以來，劉璧嘉就一直為陸生返台的權益奔走，希望政府將返台的標準明確化，讓他們能盡快返台就學。而本來解禁在望卻一夕逆轉，讓劉璧嘉在臉書發文痛批，「見過睜著眼睛說瞎話的政府，也見過以身分取人的社會，但我沒見過那麼無恥地居然還在講什麼自由民主的政府」，更直言「香港如果爛，至少爛出面，台灣爛到了底居然沒有人看到」。
劉璧嘉表示，大陸對來台陸生不好這個事情人所皆知，甚至陸生自己也知道。到台灣唸書的陸生不會有國家支持你，不會有父母鼓勵你，一般都只是會問你「幹嘛要去台灣」、「為什麼不去香港」。偶然還可能有國安找你喝茶。去台灣沒有鍍金學歷、沒有階級流動、沒有光環，大多只有一片單純的求學心。
劉璧嘉強調，陸生排除一切萬難和關卡來到台灣了，想要學會愛這個地方，但在「學到民主的滋味前，首先是先感受到歧視的滋味」。劉璧嘉接著列舉數項陸生的不公平待遇，包括沒有居留卡、學費雙倍、不許打工、沒有健保，「一個疫情來了就諸多謊言不允許你入境」。劉璧嘉質疑，如果是為了防疫，「為什麼開放了那麼多地方都不會輪到陸生？」
劉璧嘉認為，陸生不能返台的原因就是「台灣人討厭陸生」，因為討厭陸生「才可以顯示自己的激進性和道德性」。劉璧嘉無奈表示，「陸生就是兩岸棄子」，兩岸政治鬥爭就拿陸生出氣。劉璧嘉最後強調，若自己作為港生因為佔了身分的便利不幫忙說話的話，就是「對不起這些人也對不起台灣」，更指出今天「你允許政治審查凌駕教育部，為的只是對付陸生。有一天國民黨要上台的話它也可以用一樣的方法來對付港生，甚至是台灣自己的學生」。（編輯：倪浩軒）