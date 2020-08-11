為何天母三家百貨屹立不搖？眾揭「背後真相」：以一擋百

該名網友在PTT以「天母的三家百貨怎麼還活得這麼好」為題，表示天母的三家百貨公司，分別為在忠誠路上的大葉高島屋、中山北路六段的SOGO以及天母東路的新光三越，他表示在PTT上許多鄉民都說天母已經沒落到沒人理了，加上那邊交通也不方便，士林人寧可到捷運中山站附近購物，「天母的百貨公司怎麼還活的那麼好？」。
貼文一出，引起網友熱議，「我外縣市只是小時候有在那邊混，真的蕭條多了」、「高島屋剛開幕時真是盛況，尤其是大魚缸吸超多人來，現在接駁車班次少就懶的去了，新光櫃少又冷清只有看電影才去，小時候的天母真的很潮，市區人都坐車來七段逛街吃美食」、「天母新光的美食街在樓上，連週年慶都没人！」。
但為何還能屹立不搖，其中原因可能像是大葉高島屋，擁有台灣第一座位於百貨公司內的大型水族箱，有人工餵食秀、氣泡秀表演，2017年完成整修後，命名為「大葉魚樂園」，不定期開放學校單位校外教學參觀導覽；而天母新光三越則是有華威影城、地下美食街以及超市，吸引不少民眾前來；至於SOGO天母店，網友留言表示「在地人，SOGO和大葉平常就一堆媽媽婆婆好嗎？根本沒比其他百貨弱多少」。
也有大批網友表示，「天母人以一擋百」、「那邊很多閃靈刷手，程度不是只去買飲料吹冷氣的肥宅可以比的」、「認識幾個天母人買菜都去百貨公司完全不怕被貴到」、「附近住很多有錢人跟外國人耶，怎麼會倒?」、「高島屋看起來老老舊舊，週年慶貴婦開刷你會怕，一堆地主店面養蚊子沒在缺錢的」、「天母人消費意願較高，不是去吹冷氣的」、「別傻，人家自成一國好嗎」、「ARPU高啊」。（編輯：郭佩蓉）