展望未來　桃園慶祝農民節大會　鄭文燦促桃園觀光新趨勢

109年度農民節大會於8月10日盛大舉行，桃園市在各項全國農業競賽中屢創佳績，第13屆農金獎中，觀音區農會獲得重設信用部經營績效獎優等獎、大園區農會獲得資產品質改善獎優等獎，表現優異，代表農會有良好的風險控管及績效表現，而桃園市長鄭文燦也親自頒發各項競賽獲獎的傑出農友及績優單位，感謝各位農友們的辛勞。





在稻米方面，新屋區農會榮獲2019年精饌米獎台灣有機米組冠軍。108年臺灣稻米達人冠軍賽中，農友梁信琪獲得好米組亞軍及有機米組入圍的肯定，農友葉時帖獲得好米組季軍。在茶葉產業方面，在地農友林雨暘、廖文金、鍾明學、黃璟舞、林和春、許日昌、黃柏勝、黃雅萍，以及在地茶行尚好茗茶、義和茶葉等，在多項茶葉評鑑比賽中備受肯定，包括108年全國第九屆東方美人茶評鑑比賽、108年全國第九屆東方美人茶評鑑、108冬季全國東方美人茶評鑑、2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽等。





除在全國競賽中獲獎的傑出農友、團體以外，還包括桃園在地的傑出農民、傑出農家婦女、臺灣石門農田水利會優良會務委員、桃園農田水利會優良水利小組組長、農糧產業生產績優及有功人員、優良農事小組組長、優良產銷班幹部、優良家政班幹部、優良青年農民、優良四健會員、服務績優人員，以及服務滿20年資深績優人員，總共表揚160項推展農業有功獎項，慶祝大會頒獎典禮之後舉辦幸福饗宴以及各區農特產品展示。





鄭文燦指出，桃園市擁有4萬8,000公頃農地，自104年起即以劃設10個休閒農業區、成立100家休閒農場為目標，並在農業局轄下成立休閒農業科，積極推動休閒農業，迄今已成功劃定8個休閒農業區，今（109）年度亦有2個休閒農業區審查通過，即將完成劃定10個休閒農業區的目標，休閒農場也已同意籌設約70個，並持續增加中，未來市府將持續推廣休閒農業，促進桃園的觀光發展。



