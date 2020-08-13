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富岡鐵道藝術節明登場　週末DT668蒸汽火車將駛進富岡

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-13 17:37:33

▲鄭文燦提到，富岡地區具備濃厚地方元素，其中日治時代所建立的富岡車站，作為重要的稻米及貨物集散地，深具古老火車記憶。（圖／記者李春台攝, 2020.08.13）
▲鄭文燦提到，富岡地區具備濃厚地方元素，其中日治時代所建立的富岡車站，作為重要的稻米及貨物集散地，深具古老火車記憶。（圖／記者李春台攝, 2020.08.13）
「2020富岡鐵道藝術節」將於明(14)日登場，桃園市長鄭文燦13日下午出席開幕記者會表示，籌備2年的第一屆富岡鐵道藝術節將在桃園富岡車站及周邊區域進行為期10天的展演，周六還有稱號「蒸汽火車之王」的DT668蒸汽火車，將自中壢車站行駛至富岡車站，歡迎大小朋友一起共襄盛舉。

鄭文燦表示，富岡地區蘊含車站、老街、車輛基地、埤塘及傳統客庄文化，2年前市府就曾在富岡舉行桃園地景藝術節，讓各地遊客看見小鎮的魅力與新生，今年更首次辦理富岡鐵道藝術節，邀請多位藝術家結合地景及歷史文化特色創作優秀作品，不僅提供遊客打卡拍照，也可從作品中思考古老小鎮的文化底蘊。

鄭文燦提到，富岡地區具備濃厚地方元素，其中日治時代所建立的富岡車站，作為重要的稻米及貨物集散地，深具古老火車記憶，市府4月舉辦富岡鐵道裝置藝術徵件，從74件獨一無二的作品中，遴選出6件藝術裝置，以藝術重新翻轉對小鎮的想像，非常精采。

鄭文燦表示，鐵道大幅度改變台灣生活，不少都市及城鎮皆以車站為核心來發展，其中車輛基地坐落於富岡車站，受到鐵道迷喜愛；市府這次特別與交通部臺灣鐵路管理局合作，8月15日安排素有「蒸汽火車之王」稱號的DT668蒸汽火車現身富岡車站，期盼透過鐵道藝術節，結合休閒農業區、地景藝術、老街再造、埤塘及鐵道文化展現富岡小鎮的魅力。

文化局長莊秀美表示，富岡鐵道藝術節本周六(8/15)下午2時半將在富岡車站前廣場舉行開幕表演，不但有藝陣演出、復古踩街活動，當天上午11時起，現場也會提供100份限量消暑便當，民眾可憑富岡車站當日車票領取，活動期間還有加碼贈送每日限量50名的明信片套卡，相關活動詳情可至2020富岡鐵道藝術節官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

關鍵字

DT668蒸汽火車 莊秀美 消暑便當 鄭文燦 富岡鐵道藝術節

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