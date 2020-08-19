年輕且無症狀者觸發疫情大流行？詹長權曝「3件憂心事」

中央流行疫情指揮中心日前公布，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，是一名10多歲本國籍少年（案485），據悉，該名少年是無症狀感染者，卻在隔離期滿前，突然經地方衛生單位採檢，指揮官陳時中也已下令，相關政風單位開始針對衛生局進行調查，會再跟外界報告此個案為何沒症狀卻採檢。對此，前台大公衛院院長詹長權在臉書發表看法，並點出「3件令人憂心的事」。





詹長權以《控制COVID-19疫情：要注意年輕且無症狀的感染者》為題發文，他表示，今（19）天有三則令人憂心的COVID-19疫情消息，其一，「世界衛生組織說年輕且無症狀的感染者是觸發此時全球大流行的來源之一。」其二，「彰化縣衛生局專業上跟得上世界公共衛生主流，幫國家社會找到這樣子的『年輕且無症狀的感染者』的個案，如果所有縣市都可以像彰化縣一樣積極檢測找出無症狀者，我們就可以堵住了這種類型個案進一步的傳播，讓疫情不至於擴散到社區。」其三，「衛福部不用公衛專業去和彰化縣相互切磋討論下一步的防疫怎麼加強『年輕且無症狀的感染者』的檢測和防治，卻大張旗鼓向外宣稱要用政風單位去查彰化縣為什麼要去發現這個『年輕且無症狀的感染者』」？



▲詹長權在臉書點出3件令人憂心的疫情消息。（圖／翻攝自詹長權臉書）

對於上述3件令人憂心的疫情消息，詹長權更不禁直呼「看得懂世界衛生組織要傳達甚麼訊息，對全球疫情很擔心。看不懂政府為什麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！」





據了解，案485自8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經地方衛生單位採檢，於17日確診，目前收治住院隔離中。由於個案航行途中有適當防護，返國迄今均無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。（編輯：許苡晴）



