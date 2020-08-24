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招牌小菜立大功　請客樓再奪米其林二星榮耀

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-24 15:31:46update2020-08-24 15:32:25

▲請客樓三度蟬聯米其林二星寶座，行政主廚林菊偉用精準的調味與烹調手法，讓每位食客擁有一場令人難以忘懷的用餐體驗。（圖／台北喜來登飯店）
▲請客樓三度蟬聯米其林二星寶座，行政主廚林菊偉用精準的調味與烹調手法，讓每位食客擁有一場令人難以忘懷的用餐體驗。（圖／台北喜來登飯店）
以精緻小菜收服許多饕客味蕾的台北喜來登飯店請客樓，在今（ 24 ）日發布的《臺北臺中米其林指南 2020 》中，再度獲得二星肯定，業者表示，行政主廚林菊偉的核心信念「要，就做到最好！」用最嚴謹的標準審視每個微小細節，將深具東方雅韻及優良品質的餐飲體驗以最高規格呈現。

請客樓表示，行政主廚林菊偉想傳遞予民眾的是作為東道主的體貼與溫暖，自大宴乃至小酌皆是賓至如歸的體現，對於再度奪下米其林二星榮耀，不光是鼓勵同時也是驅使進步的動力，要走的長遠絕非單憑一人之力，而是必須倚靠團隊實力，除了在廚藝精進、創新之外，「信任」團隊、「放手」讓所有人參與不同的工作，便是他日常琢磨的功課，惟有要求自身不斷進步、穩健地扎根，才能在瞬息萬變的潮流趨勢中穩固前行，創造源遠流長的好味道。

說到請客樓最名聞遐邇的代表，絕非就是各式各樣的「小菜」莫屬，大菜雖能展現火侯功力，但小菜卻是考驗細心與專注，像是以豬耳朵包捲豬舌頭的絕妙搭配「悄悄話」，或是以川菜中的靈魂要角泡椒為啟發的「泡椒皮蛋」，展現精準刀工手藝的「百頁豆腐絲」等，另外像鍋氣滿盈的「椒麻田雞腿」、「乾鍋香辣烏骨雞」、「花菜干蝦皇小炒肉」，也都是店裡的招牌菜。

請客樓主打川揚料理，前身為來來飯店會員俱樂部餐廳，以會員制提供高級精緻餐飲聞名， 2005 年 8 月才正式改名對外開放營業。行政主廚林菊偉資歷超過 30 年，堅持選用最新鮮的當季食材料理，精準的調味與烹調手法呈現出淮揚菜中講究的「追求本味」，務求讓每位食客擁有一場令人難以忘懷的用餐體驗。

關鍵字

招牌菜 米其林 二星 喜來登飯店 請客樓

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