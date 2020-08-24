招牌小菜立大功　請客樓再奪米其林二星榮耀

請客樓表示，行政主廚林菊偉想傳遞予民眾的是作為東道主的體貼與溫暖，自大宴乃至小酌皆是賓至如歸的體現，對於再度奪下米其林二星榮耀，不光是鼓勵同時也是驅使進步的動力，要走的長遠絕非單憑一人之力，而是必須倚靠團隊實力，除了在廚藝精進、創新之外，「信任」團隊、「放手」讓所有人參與不同的工作，便是他日常琢磨的功課，惟有要求自身不斷進步、穩健地扎根，才能在瞬息萬變的潮流趨勢中穩固前行，創造源遠流長的好味道。
說到請客樓最名聞遐邇的代表，絕非就是各式各樣的「小菜」莫屬，大菜雖能展現火侯功力，但小菜卻是考驗細心與專注，像是以豬耳朵包捲豬舌頭的絕妙搭配「悄悄話」，或是以川菜中的靈魂要角泡椒為啟發的「泡椒皮蛋」，展現精準刀工手藝的「百頁豆腐絲」等，另外像鍋氣滿盈的「椒麻田雞腿」、「乾鍋香辣烏骨雞」、「花菜干蝦皇小炒肉」，也都是店裡的招牌菜。
請客樓主打川揚料理，前身為來來飯店會員俱樂部餐廳，以會員制提供高級精緻餐飲聞名， 2005 年 8 月才正式改名對外開放營業。行政主廚林菊偉資歷超過 30 年，堅持選用最新鮮的當季食材料理，精準的調味與烹調手法呈現出淮揚菜中講究的「追求本味」，務求讓每位食客擁有一場令人難以忘懷的用餐體驗。