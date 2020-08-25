七夕搶嘸卡比獸蛋糕！女友失落回家　逆轉結局卻閃瞎全場

今（25）日是一年一度的七夕情人節，恰逢這次剛好是2020年的七夕，就有許多情侶以「愛你愛你」為諧音打算過個愉快的佳節，不過要怎麼與另一半共度浪漫七夕就讓費盡不少人的心思。近日有位女網友就打算情人節買卡比獸造型蛋糕回家慶祝，卻遇到蛋糕售罄的窘境，沒想到沮喪回家後劇情卻大逆轉，文章曝光後就讓不少網友叫好。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，女友為了七夕情人節，特地跑到附近專賣咖啡、蛋糕的店面想購買卡比獸的造型蛋糕，結果店員卻告知她最後一個蛋糕才「剛剛被買走」，讓她無奈之下只好帶了另一個芋頭蛋糕回家。沮喪的她到家後打開門，卻突然看見一個卡比獸蛋糕就這麼擺在桌上，一問之下才知道原來原PO就是那個搶先她買走最後一塊蛋糕的客人。

原PO一看到女友手中提的芋頭蛋糕也瞬間傻眼，對於這個甜蜜的「意外」感到相當哭笑不得，直言「兩個人吃兩個蛋糕這是該哭還是該笑？」。不過他也在文末表示，靠著兩人之間超強的情侶默契最後雖然買了兩塊蛋糕，但至少不是「兩隻卡比獸」，也補充「卡比獸還不錯吃，喜歡芋頭的可以考慮」。

▲兩人竟在沒有互相告知對方的情況下，買了蛋糕要與對方慶祝。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

這則比蛋糕還要甜的炫耀文瞬間也閃瞎眾人的雙眼，不少網友就在該篇文章底下留言表示「請原地結婚！」、「快標記戶政事務所」、「心有靈犀欸，真感動」、「好可愛的狀況」、「像極了愛情」。

此外，這篇文章底下也有網友分享類似經驗「大學時期想說男友喜歡吃燒酒螺，趁他上班時去夜市買了100元回宿舍，結果他下班也跑去夜市買了50，當天看他吃150元的燒酒螺吃到半夜1.2點，之後再也沒看他買來吃了」、「跟我老公結婚前出遊，我想說幫他帶洗面乳，我再用他的就好，就沒帶自己的。結果到了旅館，我們兩個都拿出對方的洗面乳」，一時間讓不少在該則文章底下的單身網友苦喊「太閃了」、「好想談戀愛」。（編輯：楊智傑）