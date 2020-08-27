中元節逛家樂福怎買才划算？婆媽曝「黃金攻略」：太神啦

原PO在「家樂福好物&討論」臉書社團貼文指出「每到中元節，對我來說就是大補貨的時候，而每次中元節促銷活動就超多，但是其實家樂福原本有的優惠是可以疊加使用的，如果你是自有品牌愛好者更是不能錯過啦！」
舉例來說，星期三用家樂福聯名卡買自有品牌900元的米，同時滿足3個活動，結帳金額會變720元，再送80元的米折價券，還有100元的自有品牌折價券；當然一般品牌就是要跟滿千送百折價券的活動一起搭配，例如沐浴乳洗髮精買到688元、醬油199元，再買個泡麵399元，零食369元、洗衣精399元，再注意一下品牌，很快就2000元 了，還可以打9折。
該名網友進一步提到，或許有些人會認為，要湊齊多種類商品的門檻很難達成，不過其實可以和親戚一起湊，就不是難事，像是幫老家和丈母娘家同時補貨，都是可以輕鬆達標的方式。
貼文一出，網友紛紛回應「家樂福活動可以重覆進行優惠這點真的超級讚」、「家樂福萬事通的達人」、「昨天就得到自有品牌888送90元券，再打8折，常溫麵399送20元券，滿1000元再使用振興澎湃包100抵用券，中元節超爽啦」、「自有品牌打折，滿兩千中元再打折！超爽」、「就說家樂福真的超好買的，中元節每年報到啦」、「這個好強喔！太專業了」、「家樂福重複優惠超讚，那天禮拜三去準備中元滿兩千就九折，還刷玉山聯名跟自有品牌打折，很划算」。
目前家樂福中元節正打促銷，8/28-9/1 於指定時段至賣場消費滿2000元享9折(折扣以現金折價券回饋)，搭配使用指定銀行信用卡儲值於家樂福錢包最高回饋6%，週一到週日都有不同的回饋，加上家樂福原有的聯名卡、打折日等，吸引不少民眾中元節都到家樂福補貨。