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中元節逛家樂福怎買才划算？婆媽曝「黃金攻略」：太神啦

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 15:00:00

▲中元節到來，不少人都會到家樂福買齊供品，近日就有網友分享購物攻略，貼文引發熱議。（圖/翻攝家樂福Carrefour商品•網友真心話臉書）
▲中元節到來，不少人都會到家樂福買齊供品，近日就有網友分享購物攻略，貼文引發熱議。（圖/翻攝家樂福Carrefour商品•網友真心話臉書）
距離中元節只剩不到兩周，各大賣場紛紛備貨上架，不少民眾更是超前部署，連同供品一次將生活用品買齊，而近日，就有網友分享自己每到中元節的時候，總是都會到家樂福添購各種食品與用品，但由於家樂福平常優惠多，搭上中元檔期買得更划算，有網友將攻略全整理出來，吸引不少人前來跪著看。

原PO在「家樂福好物&討論」臉書社團貼文指出「每到中元節，對我來說就是大補貨的時候，而每次中元節促銷活動就超多，但是其實家樂福原本有的優惠是可以疊加使用的，如果你是自有品牌愛好者更是不能錯過啦！」

舉例來說，星期三用家樂福聯名卡買自有品牌900元的米，同時滿足3個活動，結帳金額會變720元，再送80元的米折價券，還有100元的自有品牌折價券；當然一般品牌就是要跟滿千送百折價券的活動一起搭配，例如沐浴乳洗髮精買到688元、醬油199元，再買個泡麵399元，零食369元、洗衣精399元，再注意一下品牌，很快就2000元 了，還可以打9折。

▲網友整理家樂福品項之優惠。（圖/翻攝家樂福好物&討論臉書社團）
▲網友整理家樂福品項之優惠。（圖/翻攝家樂福好物&討論臉書社團）
該名網友進一步提到，或許有些人會認為，要湊齊多種類商品的門檻很難達成，不過其實可以和親戚一起湊，就不是難事，像是幫老家和丈母娘家同時補貨，都是可以輕鬆達標的方式。

貼文一出，網友紛紛回應「家樂福活動可以重覆進行優惠這點真的超級讚」、「家樂福萬事通的達人」、「昨天就得到自有品牌888送90元券，再打8折，常溫麵399送20元券，滿1000元再使用振興澎湃包100抵用券，中元節超爽啦」、「自有品牌打折，滿兩千中元再打折！超爽」、「就說家樂福真的超好買的，中元節每年報到啦」、「這個好強喔！太專業了」、「家樂福重複優惠超讚，那天禮拜三去準備中元滿兩千就九折，還刷玉山聯名跟自有品牌打折，很划算」。

目前家樂福中元節正打促銷，8/28-9/1 於指定時段至賣場消費滿2000元享9折(折扣以現金折價券回饋)，搭配使用指定銀行信用卡儲值於家樂福錢包最高回饋6%，週一到週日都有不同的回饋，加上家樂福原有的聯名卡、打折日等，吸引不少民眾中元節都到家樂福補貨。

▲中元節普渡活動，家樂福推出多樣優惠，吸引許多民眾前往商場購物。（圖/翻攝家樂福官網）
▲中元節普渡活動，家樂福推出多樣優惠，吸引許多民眾前往商場購物。（圖/翻攝家樂福官網）

關鍵字

供品 家樂福 中元節

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