捷克訪問團將抵台　莊人祥：首次於參訪行程派駐防疫醫師

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）將於明（30）日率領90人訪問團來台，指揮中心發言人莊人祥也於今（29）日的記者會上說明此次相關的防疫內容，除了會比照先前美國衛生部部長阿薩爾的「外交泡泡」模式外，此次更在部分參訪點新增防疫醫師進駐，隨時監控防疫措施是否完善。





莊人祥指出，在90多位捷克參訪團的採檢上，他們上機前會有一個3天內採檢陰性的檢驗證明，明天入境到飯店後，會再找醫院醫師進行採檢，9月1日會再採檢一次，人數雖然多，但是防疫規格不輸美日團。





莊人祥說明，參訪全程交通都會派專車接送，坐車也會固定，外交部會有專人隨團，另外除了立法院外，其他參訪的行程都已經探勘過，針對每個用餐、參訪的路線都知道怎麼進去怎麼出來，連坐電梯、如廁也都會特別管控，這些廁所也會有人特定標示，並免與其他人混用，使用完後也會進行清潔消毒。





除此之外，與先前的國際訪問團不同的地方在於，此次在部分形成地點將派駐防疫醫師，莊人祥表示，針對一些比較重要的參訪點都會派防疫醫師過去，工作內容主要是在當地看有沒有落實防護狀況，如果看到有不足的地方，會主動向外交部的人員說明並進行改善。





捷克參議院訪問團一行共90人，8月30日上午11點將台灣，8月31日和9月1日分別前往政大和立法院演講，9月2日拜訪工研院，9月3日前往總統府晉見蔡總統，9月4日參與AIT舉辦的供應鏈合作相關論壇。









