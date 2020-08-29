飯店吹冷氣看大稻埕煙火　高空直擊台北夏天最美夜景

台北市「 2020 大稻埕情人節」活動今日晚間在大稻埕延平河濱公園舉辦，重頭戲愛你愛你煙火秀在 20 時 20 分準時施放，時間長達 480 秒，搭配 2020 、愛心、彩色花朵等煙火圖樣，現場還有萬芳、吳汶芳、艾怡良等歌手接力演唱一首首膾炙人口的情歌，浪漫程度破表。
若不想到頂著高溫到河濱公園人擠人卡位，不少民眾會選擇到飯店房間看煙火，位在北門的 citizenM 世民酒店是來自荷蘭的連鎖潮流飯店品牌，位置正好就面對延平河濱公園，全館 267 間客房都擁有大片窗景，面河的房型還可以直接欣賞大稻埕煙火。
業者表示，大稻埕情人節活動時間一公布就湧入大量訂房，今晚住房率超過 8 成，高樓層的房間更是一房難求。飯店採用 24 小時自助式 check-in 系統，旅客可於一分鐘內快速辦理入住手續，房卡可作為行李吊牌讓旅客帶回家紀念；房間內使用科技化的情境觸控板，可以控制房間內所有開關，旅客訂房可使用安心旅遊補助及振興三倍券，並祭出最低 9 折起優惠，僅限於飯店官網訂房適用。
此外，飯店內還有全台唯一的 24 小時酒吧，除了可以在此小酌一杯外， 9 月 5 日起將推出 6 堂「進階調酒小講堂」，由亞洲品牌首席調酒師 Jay Liao 帶領民眾學習專業調酒課程，會使用台灣在地素材，製作屬於自己的調酒，輕鬆體驗品酒的樂趣。
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