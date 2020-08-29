NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

飯店吹冷氣看大稻埕煙火　高空直擊台北夏天最美夜景

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-29 21:45:03update2020-08-29 21:52:27

▲台北夏季重頭戲「 2020 大稻埕情人節」今（ 29 ）日晚間登場，長達 480 秒愛你愛你煙火秀更是必看重點。（圖／記者陳致宇攝）
▲台北夏季重頭戲「 2020 大稻埕情人節」今（ 29 ）日晚間登場，長達 480 秒愛你愛你煙火秀更是必看重點。（圖／記者陳致宇攝）
台北夏季重頭戲「 2020 大稻埕情人節」今（ 29 ）日晚間登場，長達 480 秒愛你愛你煙火秀更是必看重點，一大早就有不少民眾到河濱公園卡位，準備目睹精彩時刻，但如果不想頂著高溫排隊看煙火，也可以選擇到飯店的高樓層房間，一邊吹冷氣，一邊欣賞煙火在夜空綻放的美景。

▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
台北市「 2020 大稻埕情人節」活動今日晚間在大稻埕延平河濱公園舉辦，重頭戲愛你愛你煙火秀在 20 時 20 分準時施放，時間長達 480 秒，搭配 2020 、愛心、彩色花朵等煙火圖樣，現場還有萬芳、吳汶芳、艾怡良等歌手接力演唱一首首膾炙人口的情歌，浪漫程度破表。

▲位在北門的
▲位在北門的 citizenM 世民酒店正好就面對延平河濱公園，面河的房型可以直接欣賞大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲全館
▲全館 267 間客房都擁有大片窗景。（圖／記者陳致宇攝）
▲面河的房型可以直接欣賞大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
▲面河的房型可以直接欣賞大稻埕煙火。（圖／記者陳致宇攝）
若不想到頂著高溫到河濱公園人擠人卡位，不少民眾會選擇到飯店房間看煙火，位在北門的 citizenM 世民酒店是來自荷蘭的連鎖潮流飯店品牌，位置正好就面對延平河濱公園，全館 267 間客房都擁有大片窗景，面河的房型還可以直接欣賞大稻埕煙火。

▲飯店採用
▲飯店採用 24 小時自助式 check-in 系統，房卡可作為行李吊牌讓旅客帶回家紀念。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店內有全台唯一的
▲飯店內有全台唯一的 24 小時酒吧。（圖／記者陳致宇攝）
業者表示，大稻埕情人節活動時間一公布就湧入大量訂房，今晚住房率超過 8 成，高樓層的房間更是一房難求。飯店採用 24 小時自助式 check-in 系統，旅客可於一分鐘內快速辦理入住手續，房卡可作為行李吊牌讓旅客帶回家紀念；房間內使用科技化的情境觸控板，可以控制房間內所有開關，旅客訂房可使用安心旅遊補助及振興三倍券，並祭出最低 9 折起優惠，僅限於飯店官網訂房適用。

▲飯店
▲飯店 9 月 5 日起推出 6 堂「進階調酒小講堂」，將由亞洲品牌首席調酒師 Jay Liao 帶領民眾學習專業調酒課程。（圖／記者陳致宇攝）
▲除了基本調酒外，調酒師還使用煙燻香腸、香料增添香氣，製作獨一無二的創意調酒。（圖／記者陳致宇攝）
▲除了基本調酒外，調酒師還使用煙燻香腸、香料增添香氣，製作獨一無二的創意調酒。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店推出調酒小講堂，教導民眾製作屬於自己的調酒。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店推出調酒小講堂，教導民眾製作屬於自己的調酒。（圖／記者陳致宇攝）
此外，飯店內還有全台唯一的 24 小時酒吧，除了可以在此小酌一杯外， 9 月 5 日起將推出 6 堂「進階調酒小講堂」，由亞洲品牌首席調酒師 Jay Liao 帶領民眾學習專業調酒課程，會使用台灣在地素材，製作屬於自己的調酒，輕鬆體驗品酒的樂趣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

關鍵字

大稻埕 煙火 市民酒店 酒吧 情人節

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
政府開放美豬美牛進口台灣

政府開放美豬美牛進口台灣

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽