10年閨蜜搶走男友？女揭「殘酷真相」　過來人勸：別傻了

有句話說「閨蜜，就是把你的男友『歸me』」！而這不只是在偶像劇裡才會出現的情節，現實生活中一樣會上演，對此，也有一名女網友分享自身經歷，表示以為只有在電影才會出現的情節，居然發生在自己身上，貼文一出，引起熱議。





該名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文，她有一位認識快十年的閨蜜，倆人關係非常好，但她和老公性生活不完美，現在處於分居狀態，她更搬到原PO居住的城市，見面的機會變多，但「卻在那天晚上，我的人生產生了劇烈的轉變」。



▲女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北男友2.0》） 原PO表示和男友倆人感情很穩定，也經歷過很多事情，為了彼此的未來也不斷在理財上做了很多磨合，累積到現在「感情跟經濟都穩穩地向上發展」，而原PO也將閨蜜介紹給男友認識，直到那天，三個人聚在一起喝酒吃宵夜，也因為已是稀鬆平常之事，所以她也沒有特別注意或防範。





那天晚上原PO喝多了，沒多久就去床上休息，也和男友表示若閨蜜要回家時再叫她起來，豈料在意識迷迷糊糊之際，聽到客廳隱約傳來男女歡愛之聲，當時原PO腦袋一片空白，眼淚再也止不住，因為害怕自已得來不易的感情跟親至家人的閨蜜就這樣沒了，「所以我很傻，選擇逃避這件事，但卻一直壓在心底，很難受」。



▲閨蜜。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 直到某天，原PO和閨蜜出門，因緣際會下看到閨蜜的手機中一個被封鎖的紀錄，內容是男友和閨蜜的對話，日期正是事發隔日，他們倆都一致認同要將當天的事情忘了，倆人都不想失去原PO，而這件事情也被原PO藏在心底至今兩年了，今年年底和男友就要結婚了，閨蜜也一直陪伴在身旁，「但我心底那個過不去的坎，不斷在每個夜晚折磨我，是不是要過幾個十年，才能走出我最深愛的倆人帶給我的巨大傷害」？





貼文一出，引起網友熱議，「疙瘩會跟著你一輩子，確定要結婚嗎」、「太傻了 ，如果他們真心愛妳才捨不得傷害妳，不管是什麼理由都一樣，更何況他們是妳這麼親密的人，妳值得更好的！」、「別傻了，再過個幾十年那個疙瘩一樣烙在心裡 我就是個過來人」、「如果真的愛妳不會發生這種事，別傻了，最後兩個人只能選一個了」。（編輯：郭佩蓉）



