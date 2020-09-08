超兇狠！專家曝「路怒症5大星座」　開車超容易失控抓狂

你知道「路怒症」是什麼嗎？其實就是當人們坐上汽車駕駛座時，會瞬間變得易怒焦躁的這種狀況，塔羅牌老師艾菲爾也分享，一般人以為男性比較暴躁，但其實相反，有專家發現這種症狀，「女性比男性還要嚴重」，像是面對其他駕駛不打方向燈，乘客頻頻下指令時，更容易感到憤怒。





而除了性別以外，不同星座開車時也會有不同的性格，塔羅牌老師艾菲爾也分析，究竟什麼星座「開車最易怒」，也透露哪些星座最適合當這5大路怒症星座的副駕，一起來看看吧！



▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書） 射手座





超痛恨塞車，一路向北狂飆型





在熱愛自由的射手座眼中，汽車猶如瀟灑的馬匹，想去哪兒就去哪兒，等等，前面怎麼塞車了，或是怎麼有個路隊長開這麼慢，這時射手臉上的笑容逐漸消失，雖然沒有罵出些需要消音的臟話，但完全可以感受到他毛細孔散髮出的不爽，終於找到縫隙來個瞬間大扭加速超車，這時射手又恢復陽光燦爛的笑容啦，但身邊的副駕會非常想要打人。





做為射手座的副駕，就屬包容的巨蟹最適合，看到射手座因為塞車而焦躁時，猶如看到鬧脾氣的孩子般，用溫柔言語讓駕駛心情安定下來。





獅子座





車內王國，乘客全給我乖乖型





有領導風範的獅子，在車上當然也是唯一的主人，雖然前方風景看著看著好像要迷路了，千萬別直接說出來，如果有乘客膽敢抗議「你剛才應該走另外一條啦」，獅子完全不會讓，直接讓怒氣爆發，把原先要罵自己的那一份一起送給抗議的傢伙，除了指責走錯路，挑剔他的技術、他車內王國的細節也全是大忌，輕則吵架、重則下車。





做為獅子座的副駕，就屬聰明隨和的天秤最適合，天秤知道要說什麼話會讓獅子開心起來，也不會過於委屈的挨罵，能夠四兩撥千斤主導車上氣氛。





魔羯座





別來靠近我，容易緊張易怒型





許多人開車時會嘻嘻哈哈（射手、雙子就是在說你們！）魔羯則容易緊張，超車時、轉彎時、變換車道時、停車時，腦中不斷浮現可能會擦撞、可能走錯路，諸多恐怖畫面輪流播放，這時一旁的車子靠近一點，就會讓魔羯緊張到生氣，後面加速超車，也會讓他們心跳漏一拍，眉頭深鎖、肩膀僵硬，碎念加上偶爾的驚呼，開一趟車對魔羯來說死了好多腦細胞。





做為魔羯座的副駕，就屬體貼有耐性的金牛最適合，他們能夠同理魔羯的緊張，並適時的準備點心、飲料、輕音樂等放鬆方式，安慰著魔羯讓一切變得更輕鬆。





處女座





道路正義小尖兵，碎嘴連珠炮型





平時的處女座，就已經是遵守規則小達人，開車上路的處女座，更會升級成交管小尖兵，有人轉彎沒打燈會讓他們生氣，違規停路邊會讓他們憤怒，亂插隊導致塞車更讓他們碎念，路隊長龜速行駛、飆車仔超速行駛，全都逃不過他們法眼，坐在處女座的車上，你可以聽到世界上最憤怒的廣播節目，而且他們會不忘再三強調，這一切都是為了安全！





做為處女座的副駕，讓人意外的，是以白羊座最適合，雖然處女常受不了白羊的大喇喇，但在憤怒的時候，最需要有個同仇敵愾的好夥伴，一起大罵能夠紓壓。





天蠍座





不能被挑釁，瞬間戰力暴增型





天蠍座內在外在有著巨大的反差，想要看到他們神秘的內在，坐上車準沒錯，他們會遵守交通規則、行車速度快慢適中、看到其他車違規反應不大，簡直是完美駕駛，但出現有車子要超車甚至跟屁股跟太近，或是要停的車位被搶，天蠍將會火山爆發，那殺紅的雙眼、緊握著方向盤冒汗的雙手，伴隨而來的爆罵，接著就是街頭賽車、車位爭論的開始，沒有人可以挑釁開車的天蠍，沒有人！





做為天蠍座的副駕，就屬善解人意的雙魚最適合，雙魚可以快速查覺到天蠍的心情，找話題轉移他的注意力，記住，安慰對天蠍來說不一定有效。（編輯：郭佩蓉）





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