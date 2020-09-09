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男年薪450萬！他嘆老婆「用錢神觀念」　網傻愣：很夠了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-09 16:44:07

▲男網友發文表示自己年薪450萬元，一年給老婆50萬，不過老婆的「用錢觀念」讓他有些困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲男網友發文表示自己年薪450萬元，一年給老婆50萬，不過老婆的「用錢觀念」讓他有些困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少夫妻婚後對於「如何用錢」都會有不同的看法，對此，也有一名男網友發文表示，自己年薪450萬，一年給老婆50多萬的零用錢，不過老婆對於用錢的觀念，讓他不太能理解，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，他表示自己年薪有450萬元，不用孝親費，也沒有房貸、車貸，一年大概給老婆50多萬的零用錢，其他家庭費用也全都是他付，老婆卻認為一年只要存「50-100萬就夠了」，其他錢應該要拿來「及時行樂」，讓他不禁疑惑老婆的用錢神觀念，「這樣是不是有點花太多」？

▲有名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》）
▲有名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》）
他也提到，自己的個人目標是覺得一年「應該存至少200萬」，為了未來養老、小孩教育費用為主。平常會希望不需要的花費可以不要花，「所以是理財的老公對錢太計較，還是老婆的經濟觀念需要再溝通？每次談到錢就會鬧得不高興，好累啊」。

▲夫妻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲夫妻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，引起網友熱議，「如果你說的是真的，450萬只給老婆50萬有點少。另外，年存200萬以上比較好，存到2000萬以上比較保險」、「真心建議第一年聽老婆的，第二年換你的方式。之後二個人再來討論想過哪一種生活」、「基本上金錢部分還是希望能在夫妻之間有所平衡，努力和老婆談個兩人都接受的中間值比較實在」、「一年花200萬，沒車貸房貸很夠了，妳老婆亂吵而已，不要理她」。

但也有網友認為「這是不是都多打一個0了」、「年薪450萬的人是不會在這說傻話的」、「有錢真好」、「炫耀文」、「這是炫耀文嗎」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

夫妻 年薪 金錢 存款 儲蓄 老婆 觀念

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