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燈光水舞秀　澎海島樂園邀請老人長者歡喜試燈

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-10 10:56:15

▲澎管處邀請邀請老人之家長者及媒體試燈，一同搶先體驗「海島樂園」的歡樂氛圍。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
▲澎管處邀請邀請老人之家長者及媒體試燈，一同搶先體驗「海島樂園」的歡樂氛圍。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
為迎接2020澎湖國際海灣燈光節的到來，澎管處在9日晚間邀請邀請老人之家長者及媒體一起進行試燈，立法委員楊曜、澎湖縣議員呂黃春金、陳慧玲等人亦一同出席搶先體驗「海島樂園」的歡樂氛圍。

▲今年燈光節以「海島樂園」為主題，特別打造了二十幾座造型燈飾展品，預期可以成為秋冬澎湖觀光的一大賣點。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
▲今年燈光節以「海島樂園」為主題，特別打造了二十幾座造型燈飾展品，預期可以成為秋冬澎湖觀光的一大賣點。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
今年燈光節以「海島樂園」為主題，特別打造了二十幾座造型燈飾展品，澎管處長許宗民帶領大家欣賞位於中正堂前方的海洋光雕秀「咕基號！！啟航」，隨後進入藝術燈區系列展區，復古龐克造型帆船燈飾「菊島奇幻探險」，在輕快的音樂聲伴隨下啟航，運用互動科技營造出奇幻的獨特空間。

▲試燈的重頭戲為今年主題燈區的美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
▲試燈的重頭戲為今年主題燈區的美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
試燈的重頭戲為今年主題燈區的美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受園區中還有運用踩踏變換出聲光效果的「海灣派對」螃蟹造型DJ台、加入澎湖乞龜民俗慶典元素的「龜來運轉」祈福燈飾，大型鉤織手法編織而成的「忘憂花園」，可進入其內與海底生物燈飾共游，都是今年澎湖國際海灣燈光節的亮點。

老人之家的長者觀賞海陸燈光展演秀，及藝術燈區現代科技打造大型互動燈飾，讓長者彷彿倘佯在海底世界中，興奮之情，溢於言表，莊華州主任感謝澎管處之邀請及安排，讓一些長者可親臨感受燈光節現場氣氛，也讓長者度過驚艷及難忘的夜晚。

▲今年燈光節運用現代多媒體互動科技，創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
▲今年燈光節運用現代多媒體互動科技，創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）
現代多媒體互動科技，創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演，富有內涵的大型燈光盛宴以外，舞台表演活動更是眾星雲集，開幕當天邀請台灣搖滾天王伍佰&China Blue開唱，其他場次還有動力火車、陳美鳳、陳勢安、李千那、白安、沈文程等知名歌手輪番演唱，亮點不斷的豐富內容期待9月12至11月14日來到燈光節的旅客們能體驗到海島樂園帶來的歡樂與悸動。

關鍵字

燈光節 澎管處 老人之家 海島樂園 人魚傳說

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