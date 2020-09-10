燈光水舞秀　澎海島樂園邀請老人長者歡喜試燈

為迎接2020澎湖國際海灣燈光節的到來，澎管處在9日晚間邀請邀請老人之家長者及媒體一起進行試燈，立法委員楊曜、澎湖縣議員呂黃春金、陳慧玲等人亦一同出席搶先體驗「海島樂園」的歡樂氛圍。

▲今年燈光節以「海島樂園」為主題，特別打造了二十幾座造型燈飾展品，預期可以成為秋冬澎湖觀光的一大賣點。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）

今年燈光節以「海島樂園」為主題，特別打造了二十幾座造型燈飾展品，澎管處長許宗民帶領大家欣賞位於中正堂前方的海洋光雕秀「咕基號！！啟航」，隨後進入藝術燈區系列展區，復古龐克造型帆船燈飾「菊島奇幻探險」，在輕快的音樂聲伴隨下啟航，運用互動科技營造出奇幻的獨特空間。

▲試燈的重頭戲為今年主題燈區的美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）

試燈的重頭戲為今年主題燈區的美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受

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園區中還有運用踩踏變換出聲光效果的「海灣派對」螃蟹造型DJ台、加入澎湖乞龜民俗慶典元素的「龜來運轉」祈福燈飾，大型鉤織手法編織而成的「忘憂花園」，可進入其內與海底生物燈飾共游，都是今年澎湖國際海灣燈光節的亮點。

老人之家的長者觀賞海陸燈光展演秀，及藝術燈區現代科技打造大型互動燈飾，讓長者彷彿倘佯在海底世界中，興奮之情，溢於言表，莊華州主任感謝澎管處之邀請及安排，讓一些長者可親臨感受燈光節現場氣氛，也讓長者度過驚艷及難忘的夜晚。

▲今年燈光節運用現代多媒體互動科技，創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演。（圖／記者張塵攝，2020.09.10）

現代多媒體互動科技，創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演，富有內涵的大型燈光盛宴以外，舞台表演活動更是眾星雲集，開幕當天邀請台灣搖滾天王伍佰&China Blue開唱，其他場次還有動力火車、陳美鳳、陳勢安、李千那、白安、沈文程等知名歌手輪番演唱，亮點不斷的豐富內容期待9月12至11月14日來到燈光節的旅客們能體驗到海島樂園帶來的歡樂與悸動。