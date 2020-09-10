澎湖跳島遊正夯　麗娜輪試航台中馬公台南航線

東聯航運所屬的「麗娜輪」有意投入台中港至澎湖馬公及台南安平港至澎湖馬公航線，上午自台中港試航出發，經4小時航程在下午1時20分抵達馬公港，泊靠馬公8號碼頭，隨後再轉往台南安平港試航，未來預計每週五、六、日不定期往返台中、澎湖、台南等航線。





「麗娜輪」試航僅搭載航港局、港務公司、船務公司及專家學者等20多人隨行，進行航行審查會議，預計試航通過約1週即可正式航行。





台中澎湖的高速客輪航線可說是命運多舛，去年百麗航運「雲豹」、「藍鵲」投入台中港至澎湖馬公的航線，但受港埠與潮流的影響，加上旅客量不足以支撐營運，再加上新冠肺炎疫情影響黯然宣布停航。



▲「麗娜輪」台中港至澎湖馬公航線，相關試航申請文件已於本月7日經航港局審查合格。（圖／謝姓民眾提供） 不過危機就是轉機，因疫情逐步推升國旅市場，雄獅旅遊與探索夢號郵輪合作的跳島旅遊又開出紅盤，因此東聯航運順勢推出「類郵輪」模式服務中部地區的遊客，航港局中部航務中心表示，「麗娜輪」台中港至澎湖馬公航線，相關試航申請文件已於本月7日經航港局審查合格，依高速船管理規則及高速船申請航行許可證書試航作業規定，試航後召開確認會議即可。





「麗娜輪」是10,712噸級的高速客船，長112公尺、寬30.5公尺，可載774名旅客、198輛小客車和33輛遊覽車，船艙有4層，1、2層為貨艙，第3層為經濟艙及商務艙，第4層為頭等艙，時速每小時35節，可耐12級風。



