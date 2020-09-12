魚躍龍門　澎湖國際風箏節高手雲集　加強安全防護

2020澎湖國際風箏節在龍門後灣沙灘領航高飛，由8＋特技風箏隊及OA特技風箏隊共12位風箏手，12日以四線風箏進行空中花式芭蕾表演，酷炫的特技風箏競技秀博得滿堂喝采，色彩繽紛的風箏搭襯澎湖的碧海藍天，憑添幾分亮麗風采。





澎湖縣長賴峰偉在現場帶領大家唱起「澎湖頌」歌詞中的「澎湖的風、澎湖的雨」時，天空突然下起大雨，令在場人士嘖嘖稱奇。



▲賴峰偉說澎湖人要好好利用上天賜給的東北季風，在秋冬時引進國際運動賽事。（圖／澎湖縣政府提供） 賴峰偉對於澎湖推動發展風箏競技賽事深表讚許，他說澎湖人要好好利用上天賜給大家的東北季風，在秋冬時引進國際運動賽事，目前風浪板、帆船已經有成果展現，今年舉辦首屆澎湖國際風箏節是個美好的開始，希望旅遊處能好好把握機會，讓澎湖國際風箏節領航起飛。



