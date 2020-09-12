魚躍龍門　澎湖國際風箏節高手雲集　加強安全防護

2020澎湖國際風箏節在龍門後灣沙灘領航高飛，由8＋特技風箏隊及OA特技風箏隊共12位風箏手，12日以四線風箏進行空中花式芭蕾表演，酷炫的特技風箏競技秀博得滿堂喝采，色彩繽紛的風箏搭襯澎湖的碧海藍天，憑添幾分亮麗風采。
澎湖縣長賴峰偉在現場帶領大家唱起「澎湖頌」歌詞中的「澎湖的風、澎湖的雨」時，天空突然下起大雨，令在場人士嘖嘖稱奇。
賴峰偉對於澎湖推動發展風箏競技賽事深表讚許，他說澎湖人要好好利用上天賜給大家的東北季風，在秋冬時引進國際運動賽事，目前風浪板、帆船已經有成果展現，今年舉辦首屆澎湖國際風箏節是個美好的開始，希望旅遊處能好好把握機會，讓澎湖國際風箏節領航起飛。
旅遊處表示，今年雖然受疫情影響導致國際風箏手無法入台，但主辦單位仍然租借法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、美國、印尼等國際優秀原創設計師風箏作品在現場放飛，並安排來自高雄、台中、雲林、彰化、嘉義等13個國內專業團隊，共計85位風箏手在現場競技演出，同時因應最近新竹發生的風箏活動意外，現場也加強人力警戒並增設分區警戒線，避免民眾過度接近風箏手造成危險。
東北季風是澎湖最明顯的氣候象徵，今年縣府將風化為觀光助力，推出風箏活動，並邀集多位風箏選手匯聚龍門後灣沙灘以七彩風箏妝點藍天，打造澎湖秋冬觀光亮點活動，現場也有龍門社區發展協會以海漂廢棄物佈置活動現場，其中最亮眼的是一條由海漂廢棄物製作的大魚，主辦單位亦施放龍形的造型風箏，兩者互相搭襯，象徵魚躍龍門之意。