澎湖國際海灣燈光節開幕　近萬人擠爆金龍頭看伍佰演出

澎湖海上花火節成功的帶動國旅市場，交通部觀光局接續推出「2020澎湖國際海灣燈光節」，海島樂園12日晚間在澎湖金龍頭盛大開幕，現場除了浪漫燈光饗宴外，搖滾巨星伍佰也坐著輪椅瘋狂開唱，觀光局長張錫聰宣布即日起至11月14日止，歡迎遊客來澎湖欣賞唯美動人的人魚傳說。



▲台客電力公司DJ大衛與主唱柯大堡組合而成的電音搖滾組合帶動現場近萬人的觀眾，將現場氣氛炒熱起來。（圖／記者張塵攝，2020.09.12） 澎湖國際海灣燈光節首場舞台活動由台客電力公司率先開唱，DJ大衛與主唱柯大堡組合而成的電音搖滾組合帶動現場近萬人的觀眾，將現場氣氛炒熱起來，晚間9點左右，上個月因滑冰不慎受傷的搖滾天王伍佰，經過專業醫師及團隊判斷後，雖以輪椅代步，但仍將現身與ChinaBlue壓軸登場，為燈光節開幕活動獻出今年首場表演。



▲今年的主題燈區美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受。（圖／記者張塵攝，2020.09.12） 觀光局長張錫聰表示，澎湖燈光節是立委楊曜為了秋冬淡季推動，每年澎管處同仁都絞盡腦汁，希望能達到最好行銷澎湖的方法，今年的主題燈區美人魚燈光水舞秀，八公尺高的「海島之歌」主燈搭配氣勢磅礴的「蓬勃之海」水舞樂章，帶給前來觀賞的民眾不同以往的震憾感受，希望能接續花火節的人氣，帶動國旅市場的熱潮。





由於今天開幕是湧入了約1萬人次到場，園區中運用踩踏變換出聲光效果的「海灣派對」螃蟹造型DJ台、加入澎湖乞龜民俗慶典元素的「龜來運轉」祈福燈飾，大型鉤織手法編織而成的「忘憂花園」，可進入其內與海底生物燈飾共游，都有許多遊客前往體驗遊玩。











