夏天不再毛手毛腳！新式「真空除毛」痛感低受青睞

夏天是愛美女性的除毛旺季，許多女性紛紛前往醫美診所，希望透過雷射除毛告別毛髮，亮麗整個夏天。因此各大醫美診所欲搶攻「除毛」這塊大餅。然而診所諮詢師常以艱澀難懂的醫學術語做介紹，消費者該如何選擇安全又有效的除毛療程？蓓爾黛美學診所雷射主治醫師劉映君表示，只要簡單掌握以下幾項要點，即可獲得舒適又有效的除毛體驗。
劉映君醫師表示 ，一般常見的雷射除毛療程以「傳統雷射除毛」以及新式「真空除毛」為主流。就傳統雷射除毛來說，它的治療原理是以瞬間的高能量雷射輸出，破壞毛囊構造，以達到除毛效果，因此疼痛感較為明顯，部分消費者更反應，即便上了麻藥，依然能感到一定程度的疼痛，因此令許多愛美女性遲遲不敢嘗試。
她進一步提到，新式「真空除毛」在治療前需先將肌膚與毛囊吸到真空探頭內之後，以低能量的雷射，在真空探頭內不停地來回掃射，因此即便使用低能量雷射，也能達到有效的除毛效果。也因為真空除毛的輸出能量較低，因此療程痛感低、舒適度佳，大多數使用者更不需要上麻藥即可進行治療，是近年來相當受到怕痛族群喜愛的除毛療程。
劉醫師指出，近年來坊間診所常以「永久性除毛」為號召吸引消費者，不過許多消費者在術後常覺得效果不如預期，甚至許多消費者在進行完幾次療程後，毛髮仍舊不斷生長。劉映君醫師進一步說明，國內大多數的雷射除毛儀器都沒有通過衛福部「永久性除毛」或是「永久性毛髮減少」的適應症核准，所以除了效果難以預期，安全性也有疑慮。
因此劉映君醫師提醒消費者在挑選雷射除毛治療時，應選擇正式通過衛福部「永久性除毛」和「永久性毛髮減少」適應症的雷射除毛療程，例如「真空除毛」療程，其安全性及效果皆獲得美國FDA及台灣衛福部核准，因此不但能夠提供患者安全舒適的療程體驗，還能達到真正的永久性除毛效果。
雖然大部分醫美診所都有提供雷射除毛療程，不過劉映君醫師也分享，所謂術業有專攻，就像肚子痛不會掛牙科一樣，相對的，在進行除毛療程前，除了應選擇經過衛福部認證的雷射除毛療程，並選擇具有擁有專業除毛資歷的醫師及除毛專門醫美診所之外，也建議消費者不應以價格低廉為首要考量，免得以為撿到便宜，卻可能因為療程品質不佳，導致術後效果不理想、甚至損傷肌膚。