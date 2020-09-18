夏天不再毛手毛腳！新式「真空除毛」痛感低受青睞

夏天是愛美女性的除毛旺季，許多女性紛紛前往醫美診所，希望透過雷射除毛告別毛髮，亮麗整個夏天。因此各大醫美診所欲搶攻「除毛」這塊大餅。然而診所諮詢師常以艱澀難懂的醫學術語做介紹，消費者該如何選擇安全又有效的除毛療程？蓓爾黛美學診所雷射主治醫師劉映君表示，只要簡單掌握以下幾項要點，即可獲得舒適又有效的除毛體驗。





劉映君醫師表示 ，

▲新式「真空除毛」療程痛感低、舒適度佳，是近年來相當受到怕痛族群喜愛的除毛療程。（圖／資料照片）

劉映君醫師進一步說明，

劉映君醫師提醒

▲新式「真空除毛」治療原理圖（圖／資料照片）

醫美診所都有提供雷射除毛療程，不過劉映君醫師也分享，