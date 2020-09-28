專訪／溫柔而堅定！當部長像帶孩子　鄭麗君：要懂得放手

民進黨在2018年年底的地方縣市長選舉中大敗，隔年，時任文化部長的鄭麗君以敗選負責為由請辭，最後在超過1500位文化界人士連署，以及閣揆蘇貞昌3次大力慰留下，決定「留下來再拚一段」。2020年蔡英文帶領民進黨贏得總統與立委大選，鄭麗君這回辭意堅決，在5月份正式卸下部長身份，回到家庭成為全職媽媽。
如今，暫離政壇的鄭麗君沒有擔任任何重要公職，只不過和她聊起家人、聊起自己、聊任內、聊卸任後的生活，談話內容卻依舊離不開政治。
用部長態度來養兒子！鄭麗君的奇特媽媽經
「我覺得我從高中起就比較像個怪咖，很多心思不在生活裡。」鄭麗君談起過去30年的日子時，竟然用「怪咖」來描述自己。
據了解，鄭麗君從大學開始就參與學運社團，而極積投入公共事務的她，也體會到「人可以不為自己而活」的道理，更成為她過去30年重要的驅動力。只不過，5月份決定離開文化部時，她決定要把全部的心思都留給家人。於是從卸任到現在，鄭麗君開始「野放」自己，把時間都花在剛上小學的兒子寬寬（小名）身上，陪著小朋友玩泥土、爬樹。
「我覺得，我是在陪孩子，但現在回過頭來看，他(寬寬)也在用他的方式在陪伴我，我好多年沒有這樣的生活了！」
鄭麗君在陪伴小孩的同時，也有更多時間可以「思考」，這時她才發現，這些陪伴孩子的活動，好像並不全是為了小孩，反而像是「為自己安排的」，因為過程中讓鄭麗君重新學習「做一位母親」，這讓她彷彿是重新成長。所以鄭說：「與其說我陪伴他(寬寬)，不如說是他陪伴我。」
重新學會做一位母親，鄭麗君也獲得最重要也最深層的心法，「就是溫柔而堅定！」
鄭說，「你不用言語大聲地對小孩，但你要協助他，在給他規範的時候要有很堅定的意志。」她認為，每個孩子都不一樣，都有自己的個性，父母不用一直打擾小孩，因為越是「跟著」小孩，會讓他越沒辦法培養自己安全的能力，反之，父母如果放手，小孩就開始「長」出自己的能力。
然而，這個心法和鄭麗君擔任文化部長有關。鄭回憶起擔任部長時，文化部在各部會中相對弱勢，她認為文化部在爭取預算或思維上，就需要有堅定的態度，即使被現存制度挫敗，還是要「非常地堅持、非常地堅定」。但許多工作又必需和各部門相互合作，所以除了堅持與堅定外，還要夠溫和。
當立委沒在怕吵架 父母身教學會溫柔
至於如何學會「堅定」？她笑著說：「堅定的基礎就是要能據理力爭……，當立委讓我不怕吵架。」
鄭麗君表示，擔任立委時，自己深信只要自己多質詢一分、多講一句話，可以為他人多爭取一份權益，而這也是她監督政府的最大動力。「當自己是為了公共利益，那就可以堅定！」
但在學會「溫柔」上，鄭認為即使立委工作很大一塊重心遈是在監督政府，但同時也要保留民主社溝通、說服、合作的本質。「所以你還要溫和，溫和中有你的堅持、價值。」鄭麗君不斷告訴自己，所堅持的事情或許會跟對方不一樣，但那也是自己的貢獻，帶來新的思維跟價值。
「我又講回政治了，慣性！」聊到這裡，鄭麗君略顯尷尬的笑了笑。
從事社運像談戀愛 進入執政像走入婚姻
鄭麗君的媽媽經和自己的政治工作有很多深層的連結，事實上，她更把體制內外的政治工作，和愛情與婚姻做了相當特殊的比喻。
她分享，小時候父母忙碌，加上當時父親從苗栗帶著兩個皮箱上台北創業，先是借住親戚家中，然後草創自己的小工廠，所有的一切都是從頭開始，物質條件雖然缺乏，但鄭麗君卻認為，回頭看看當時勞動中的父母，對自己是一個非常好的身教。
鄭形容，父母給自己最好的禮物，就是創業初期辛勤的工作，還有他們在生活中展現的熱誠跟善良，在有限的物質條件裡，父母給了孩子最多的愛。「我從來沒有看過我的父母，對別人講過一句大聲的話，善良跟勤奮是他們給我最好的教育。」在這種環境中成長的鄭麗君，也養成了不卑不亢的辛勤性格，溫柔且堅定的力量無論在部長，或是媽媽身上都顯而易見。
不過，在戒嚴時期下成長的鄭麗君，也曾經歷過迷惘的歲月。「我們那一代對台灣不了解，對自己的土地、過往不了解，因此我們不知道『台灣人』到底意味著什麼。」鄭麗君求學時不斷去探索、發覺，連接對歷史、土地、政治所有的一切後，「才慢慢知道自己是誰。」
接觸政治工作的初期，鄭麗君在台灣智庫服務了8年，之後擔任青輔會主委、立委、文化部長。每當有人問她：「從體制外到體制內是什麼感覺？」鄭麗君反而用「愛情」來比喻。
「從事社運比較像談戀愛，執政就像走入婚姻！」她認為，社運需要冒險、需要浪漫精神，而且要有一點理想主義，如同談戀愛；但執政比較像走入婚姻，結婚契約就是人民給予權力，因此要對人負責，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶就如同預決算書，而養育下一代責任，就像是帶著台灣文化成長。
不過，無論愛情或從政之路，甚至是養育小孩都不可能一帆風順，「如果小孩叛逆的時候，該怎麼辦？」鄭麗君回答：「要懂得放手。」
她再以擔任文化部長時的經驗為例，鄭麗君非常希望讓所有的文化創作者都能忠於自己，文化部則是扮演建立文化產業生態系的角色，以協助代替管教，這才能讓台灣文化也開始「長」出自己的能力。
鄭麗君說：「我提醒自己，執政要保有初衷，在體制內不只要把體制外的理想帶進來，而且還要成功實踐，這都是對自己的要求，人能夠要求的就是自己，那就是盡量去做吧！」