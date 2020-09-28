專訪／溫柔而堅定！當部長像帶孩子　鄭麗君：要懂得放手

民進黨在2018年年底的地方縣市長選舉中大敗，隔年，時任文化部長的鄭麗君以敗選負責為由請辭，最後在超過1500位文化界人士連署，以及閣揆蘇貞昌3次大力慰留下，決定「留下來再拚一段」。2020年蔡英文帶領民進黨贏得總統與立委大選，鄭麗君這回辭意堅決，在5月份正式卸下部長身份，回到家庭成為全職媽媽。

▲鄭麗君談起過去30年的日子時，竟然用「怪咖」來描述自己。（圖／ 記者葉政勳攝）