影／控制狂超恐怖！理科太太曝「有毒關係」伴侶特徵

要讓一段情感關係長久，感情經營需要雙方共同努力，但若另一半不願和你一起進步，只想操控自己的一切，那你有可能就陷入一段被控制狂操控的「有毒關係」之中！理科太太分享「當另一半是煤氣燈操縱者」影片，敘述伴侶、另一半利用情感勒索，或者是隱晦的方式來對自己「精神虐待」，讓自己如同「溫水煮青蛙」一般，陷入有毒關係而不自覺，理科太太整理幾點特徵，讓大家可以審視自己目前的感情關係，影片一出引起許多網友迴響。

▲ 操縱者通常會扭曲各種訊息，讓受害者認為都是自己的錯。（圖／理科太太Plus 授權）

× ▲ 操縱者通常會扭曲各種訊息，讓受害者認為都是自己的錯。（圖／理科太太Plus 授權）

▲ 善良、容易相信別人不是你的錯。（圖／理科太太Plus 授權）