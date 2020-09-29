影／控制狂超恐怖！理科太太曝「有毒關係」伴侶特徵

要讓一段情感關係長久，感情經營需要雙方共同努力，但若另一半不願和你一起進步，只想操控自己的一切，那你有可能就陷入一段被控制狂操控的「有毒關係」之中！理科太太分享「當另一半是煤氣燈操縱者」影片，敘述伴侶、另一半利用情感勒索，或者是隱晦的方式來對自己「精神虐待」，讓自己如同「溫水煮青蛙」一般，陷入有毒關係而不自覺，理科太太整理幾點特徵，讓大家可以審視自己目前的感情關係，影片一出引起許多網友迴響。
影片中理科太太提到，「煤氣燈操縱者」（gaslighting）的特徵，不像是一般肢體暴力和言語暴力這麼明顯，通常會扭曲各種訊息，來讓受害者懷疑自身的一種精神虐待。而「煤氣燈操縱者」的來源，據說是來自於1944年的同名美國驚悚電影，電影中丈夫為謀奪妻子的財產，計謀讓妻子認為自己精神失常的一段故事。理科太太在影片中舉例幾個典型例子：像是渣男劈腿被抓到主動跟對方分手，最後卻讓人覺得都是對方的錯才分手；怪另一半不應該幫他煮三餐害他變胖；不應該幫他打掃家裡，害他在亂中有序的家裡找不到東西等。
「這根本沒發生過啊，是你自己憑空想像的吧？」、「你真的太敏感了，你可不可以不要每次都這樣」，影片中理科太太舉例操縱者常說的台詞，去扭曲事實讓受害者開始懷疑自己。但她也提到，若發現自己也曾講過這些話，或者是有時候不自覺做出這些舉動，不代表就是壞人：「善良是一種選擇」，呼籲大家不要隨便因為對自己有利，就使用這些手段。她坦言曾在吵架的時候說過類似的話，但她會思考自己說這些話的原因：「我想要企圖操控對方？還是這個是事實？」
影片中理科太太用巧妙比喻，和深陷有毒關係的受害者喊話：「踩到狗屎並不是你的錯，是狗主人之前沒有把屎清乾淨，你遇到不好的人也不是你的錯，不要責怪自己，你只需要鼓起勇氣把屎擦乾淨，然後為了自己轉身離開」。（影音編輯：謝美伶)