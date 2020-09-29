Nokia首款5G手機在台上市　約1.7萬元起可支援5G全球頻段

HMD Global今（29）日宣布，首款5G手機Nokia 8.3 5G正式在台上市。該款手機是全球首款支援5G全頻段的手機，並首創獨家「劇院模式」特效拍攝功能，搭配蔡司光學認證四主鏡頭，讓消費者用手機也能拍出好萊塢特效大片；此外，建議售價為1萬6990元，預計10月15日起開放訂購。
Nokia 8.3 5G為業界首款可實現全球漫遊的5G智慧型手機，支援600MHz至3.8GHz 共13個5G頻段，並可應對多樣化且持續發展中的5G網路；同時，該手機也是全球首款採用Qualcomm® 5G射頻前端模組的智慧型手機，有效利用Qualcomm®模組化平台打造絕佳解決方案，將超過40種不同的射頻元件整合至單一模組，進而獨步全球成為5G訊號覆蓋率最廣的手機。
該手機也加入全新蔡司「劇院模式」拍攝功能和編輯器，讓消費者可使用21：9電影格式拍攝影片，並在編輯模式中自由置入變形耀斑和藍色耀斑特效；同時，它也支援4K超高畫質拍攝和電影最常用的24 fps幀率，使影片效果如同還原現實般清晰、流暢。
此外，這款新機也搭載蔡司光學認證的PureView後置四鏡頭，並有著2400萬像素前置點睛屏鏡頭，其中後置鏡頭包括6400萬像素主鏡頭、1200萬像素微光超廣角鏡頭、200萬像素景深和微距鏡頭的組合，通過像素合併技術精確捕捉影像細節；同時，夜拍模式運用超廣角高清（super pixel） 感應器，強化吸收光源及降低噪點的功能，帶來更精準的顯色效果。
至於螢幕部分，採用6.81英吋的PureDisplay點睛全螢幕，是Nokia智慧手機家族系列迄今最大的螢幕尺寸；顯示技術上，Pixelworks顯示處理器可即時將所有影像自SDR 轉換為HDR，為所有照片、影片及遊戲提供高品質的色彩還原度，搭配OZO環繞音效，帶來劇院般的視聽盛宴。
在外觀方面，承襲北歐一貫的極簡經典美學設計，以芬蘭的北極之夜為靈感，並以金屬化材質覆蓋上特殊的3D Corning®Gorilla®Glass玻璃打造手機背蓋，完美重現北極光的獨特色澤；材質上更採用先進的散熱設計，協助手機運作、實現最佳5G效能；機身下方也保留3.5mm耳機孔設計，為消費者提供多元的應用選擇。
這款手機搭載Qualcomm® Snapdragon™ 765G 行動平台，配置8GB RAM和128GB ROM，可以充分支持5G的運算處理需求及儲存空間；同時，也配備4,500mAh 的超大電量，滿足不同消費者使用需求。
值得注意的是，該款手機內建Android 10系統，附加2年的操作系統升級和3年月度安全性更新，可順利更新至最新的Android 11和Android 12系統；此外，右側的電源按鈕上配置了指紋辨識系統，使解鎖更快速、資料隱私滴水不漏，為消費者提供順暢而安全的行動體驗。
業者表示，為回饋消費者的支持與喜愛，原訂售價649歐元（約新台幣2萬1900元）的Nokia 8.3 5G，正式登台祭出超值優惠價1萬6990元，將於10月15日於全台Nokia 品牌體驗櫃、PChome、 momo、 Yahoo、 各大電商平台以及聯強國際全台經銷通路開放訂購。