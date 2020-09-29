Nokia首款5G手機在台上市　約1.7萬元起可支援5G全球頻段

HMD Global今（29）日宣布，首款5G手機Nokia 8.3 5G正式在台上市。該款手機是全球首款支援5G全頻段的手機，並首創獨家「劇院模式」特效拍攝功能，搭配蔡司光學認證四主鏡頭，讓消費者用手機也能拍出好萊塢特效大片；此外，建議售價為1萬6990元，預計10月15日起開放訂購。

▲Nokia 8.3 5G 内建的「專業模式」拍照功能媲美單眼相機，讓使用者輕鬆調整相機系數，拍出大師級作品。（圖／HMD Global 提供)

▲全新運動模式錄影不僅強化防手震功能，更透過廣角鏡頭拍攝並擷取中心畫面，打造平順的動態畫面。（圖／HMD Global 提供)