NOW民調／平價洗沐用品CP值評比結果出爐　連鎖通路都有

今年受到疫情影響，消費市場萎靡，政府積極推廣各種振興方案來刺激經濟。然而，上半年度民生消費品，從防疫物資到生活日用品，卻大多呈現成長的趨勢，尤其近期清潔意識深受重視，洗沐類產品的選購也是眾多民眾的課題。而NOW民調近期也針對市售常見洗髮、沐浴商品調查購買行為，發現民眾並沒有特別的品牌迷思，更著重的是產品的「效果」、「成分」與「價格」。
隨著市售洗沐產品、品牌日益漸多，選擇也越來越多樣性，主打的配方、成分也因應各種體質而有所差異，在價格上也有些許落差。深入交叉比對發現，30歲以下的女性，有8成以上會選購200元以下的商品，30~40歲的女性則偏好500元到1000元的產品，顯示出女性族群之購買行為與年齡或收入成正比關係，輕熟女性對於洗沐產品的要求相對也較高。許多平價品牌「澳寶OPAL」、「潘婷」等深受30歲以下小資女的喜愛，另外如「歐舒丹」、「AVEDA」等講求質感的品牌，則是30歲以上女性偏好的品牌。
因此，綜合以上數據分析可以發現，消費者不僅對產品本身的效果與成分相當重視，在選擇上仍期望價格能在200元以下，洗沐產品本身的「CP值」儼然還是消費者的重點考量。
在民調中也顯示，多數消費者習慣在全聯、屈臣氏等等中小型超市、藥妝店通路購買洗沐產品，由此可見產品的普及性、便利性結合高CP值，影響著消費者選擇購買的意願。