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NOW民調／平價洗沐用品CP值評比結果出爐　連鎖通路都有

生活中心／綜合報導

calendar_today2020-09-30 15:30:00

▲沐浴商品調查購買行為，發現民眾並沒有特別的品牌迷思，更著重的是產品的「效果」、「成分」與「價格」。（圖／shutterstock）
▲沐浴商品調查購買行為，發現民眾並沒有特別的品牌迷思，更著重的是產品的「效果」、「成分」與「價格」。（圖／shutterstock）

今年受到疫情影響，消費市場萎靡，政府積極推廣各種振興方案來刺激經濟。然而，上半年度民生消費品，從防疫物資到生活日用品，卻大多呈現成長的趨勢，尤其近期清潔意識深受重視，洗沐類產品的選購也是眾多民眾的課題。而NOW民調近期也針對市售常見洗髮、沐浴商品調查購買行為，發現民眾並沒有特別的品牌迷思，更著重的是產品的「效果」、「成分」與「價格」。



▲挑選洗沐產品，大家最在意的還是效果、成分與價格。（圖／擷取自NOW民調）
▲挑選洗沐產品，大家最在意的還是效果、成分與價格。（圖／擷取自NOW民調）
從調查的結果也反應出消費者對於洗沐產品的基本要求，就是希望能達到「保養」、「洗淨」的效果，產品的功效不僅身體感覺得到，對於旁人也是顯而易見的。其次，產品本身是否添加有助於肌膚、髮質等成分，也是在消費者心目中脫穎而出的關鍵之一。


隨著市售洗沐產品、品牌日益漸多，選擇也越來越多樣性，主打的配方、成分也因應各種體質而有所差異，在價格上也有些許落差。深入交叉比對發現，30歲以下的女性，有8成以上會選購200元以下的商品，30~40歲的女性則偏好500元到1000元的產品，顯示出女性族群之購買行為與年齡或收入成正比關係，輕熟女性對於洗沐產品的要求相對也較高。許多平價品牌「澳寶OPAL」、「潘婷」等深受30歲以下小資女的喜愛，另外如「歐舒丹」、「AVEDA」等講求質感的品牌，則是30歲以上女性偏好的品牌。

因此，綜合以上數據分析可以發現，消費者不僅對產品本身的效果與成分相當重視，在選擇上仍期望價格能在200元以下，洗沐產品本身的「CP值」儼然還是消費者的重點考量。

▲眾多洗沐產品中，「澳寶」是消費者心目中CP值最高的品牌。（圖／擷取自NOW民調）
▲眾多洗沐產品中，「澳寶」是消費者心目中CP值最高的品牌。（圖／擷取自NOW民調）
在琳琅滿目的洗沐產品中，許多人印象中以為專櫃的商品才是品質最好的，但其實多款物美價廉的開架品牌，才是消費者心目中的口袋名單。從民調中的結果可以看出，「澳寶」便宜的價格卻有優良的護髮效果，「超膜」系列的產品更分別為有「乾枯易斷髮質」、「受損分岔髮質」、「受損脆弱髮質」困擾的人，打造專屬的髮質救星，完全不輸給髮廊護髮的效果，成為公認最物超所值的品牌當之無愧。其次「潘婷」的洗髮精也是平價好用的品項，長期也深受消費者喜愛。


在民調中也顯示，多數消費者習慣在全聯、屈臣氏等等中小型超市、藥妝店通路購買洗沐產品，由此可見產品的普及性、便利性結合高CP值，影響著消費者選擇購買的意願。

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