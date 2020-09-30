NOW民調／平價洗沐用品CP值評比結果出爐　連鎖通路都有

今年受到疫情影響，消費市場萎靡，政府積極推廣各種振興方案來刺激經濟。然而，上半年度民生消費品，從防疫物資到生活日用品，卻大多呈現成長的趨勢，尤其近期清潔意識深受重視，洗沐類產品的選購也是眾多民眾的課題。而NOW民調近期也針對市售常見洗髮、沐浴商品調查購買行為，發現民眾並沒有特別的品牌迷思，更著重的是產品的「效果」、「成分」與「價格」。

▲挑選洗沐產品，大家最在意的還是效果、成分與價格。（圖／擷取自NOW民調）

× ▲挑選洗沐產品，大家最在意的還是效果、成分與價格。（圖／擷取自NOW民調）

▲眾多洗沐產品中，「澳寶」是消費者心目中CP值最高的品牌。（圖／擷取自NOW民調）